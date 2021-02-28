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Harvardlı Doçent Dr. Emrah Altındiş, pandemide yaşananları ve kapitalizmin yarattığı yıkımı anlattı: "İnsanlık ahlaki olarak kapitalizme yenildi..."

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. Birçok ülke birtakım kısıtlamalarla tedbir almaya devam ederken, aşılama çalışmaları da bugün en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Boston College Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan mikrobiyolog Doçent Dr. Emrah Altındiş ise sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"İNSANLIK AHLAKİ OLARAK KAPİTALİZME YENİLDİ"

Altındiş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; pandemide yaşananları ve kapitalizmin yarattığı yıkımı anlattı.

"Yarattığımız ekonomik model-kapitalizm-insan dehasının insanlığa faydasının önünde bir koca engel..." diyen Altındiş, "Aşılar İngiltere ve ABD'de Aralık'ın 2. haftası uygulanmaya basladı. İnsanık bir seferberlikle bu muhteşem aşıları üretebilecekken, aşıların patent hakları aşı üretimi hakkını sadece onu üreten şirketlere veriyor, bundan ötürü aşı üretimi çok kısıtlı" dedi.

"Pfizer, Moderna ve diger şirketlerin yarattiığı bu ahlaki çöküntüyü sağlayan patent sistemini hem DSÖ, hem Dünya Ticaret Örgütü içinde eleştirip, değiştirmeye çalışanlar olsa da gücümüz yetmiyor. 18 Şubat itibari ile 130 ülkede tek doz aşı yapılamadı!" diyen Altındiş, "İdeal şartlarda aşıların üretim hakkı/bilgileri paylaşılmalı, bir üretim seferberliği ile tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretilip, dağıtılıp, uygulanmalıydı. İnsanlık ahlaki olarak kapitalizme yenildi. DSÖ'nün ve diğer kurumların çağrıları duyulmadı" dedi.

İşte Doçent Dr. Emrah Altındiş'in paylaşımları...