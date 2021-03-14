2

‘ESER, GÜZERGAHI DEĞİŞTİRDİ’

Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli'nin kültürel anlamda oldukça zengin bir şehir olduğunu belirtti. Geçmişi M.Ö. 1’ci yüzyıla dayanan bir yerleşim yeri daha ortaya çıktığını ifade eden Akyol, "Honaz Tüneli inşası sırasında bölgede buluntular ortaya çıkınca, yol yapım çalışması durdu.

Bölgede yetkililer tarafından inceleme yapıldı. Kazılar sonucu 2 bin yıllık eser bulundu. Müze Müdürlüğü görevlilerimiz tarihi eserleri teslim aldı.

Bölge korumaya alındı. Yolun yapımı için alternatif güzergahlar belirlendi. Honaz Tüneli'nin bağlantı yolu, farklı bir güzergaha kaydırılacak" diye konuştu.