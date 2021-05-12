2

Bu şekilde Çapar'ın kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Çapar'ın hesabındaki 163 bin liranın 130 bin lirasını bir bankaya 27 bin lirasını da başka bir bankaya havale ederek dolandırdı.

Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Çapar, hesabındaki paranın toplam 157 bin liranın bilgisi dışında başka bir hesaba havale edildiğini öğrenince dolandırıldığını anladı. Hemen hesabını bloke ettiren Çapar, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu.

