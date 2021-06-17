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MAHALLEDE BÜYÜK SEVİNÇ

Yukarıbilen Mahallesi Muhtarı Şeyhmus İzgüden, mahallenin 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Mahallenin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle çıkan mozaiklere şaşırmadıklarını ve araştırılması durumunda farklı eserlerin de gün yüzüne çıkabileceğini anlatan İzgüden, "Burada bir evde mozaik bulundu. Ondan sonra mahallemizde güvenlik güçleri 24 saat esasla nöbet tutuyor. Müze müdürlüğü tarafından ise çalışmalar devam ediyor. Böyle bir mozaiğin buradan çıkarılıp sergilenmesi bizim için gurur verici. Detaylı araştırma yapılırsa mahallemizden farklı eserlerin de çıkacağını düşünüyoruz" dedi.