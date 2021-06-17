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“ASLA VAZGEÇMEYEN KARAKTERİMİZİN FARKINDA DEĞİLLER”

Türkiye’nin makam sahibi insanlardan “ahlak, adalet ve vicdan” beklentisi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Halkının önünde saygıyla eğilen, onur duyan kişilikli insanlar talep ediyor. Hukuksuz, adaletsiz zeminlerle ilişki kurmayan, her anını ülkesinin vatandaşına hizmet etmekle geçiren yöneticilere ihtiyacı var. İnsan ayır etmeyen, inancına, yaşamına etnik kökenine bakmaksızın bu milletin birliği ve beraberliği için sonsuz mücadele eden yöneticilere ihtiyacı var. Bunu istiyor” şeklinde konuştu.

Ekonomik zorlukları ve pandemi sürecini, kol kola aşmak zorunluluğu olduğunun altını çizen İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Kol kola olmayı başarabilmemiz için de ülke yönetiminde ve siyasette, bu bahsettiğim kimlikte, kişilikte insanlar olması lazım. Ama biz, zorluklar yaşıyoruz. Devletin işi mi öncelik; birilerinin kibri ya da birilerinin öç alma duygusu mu öncelik? İstanbul’u kazandık. Kim kazandı İstanbul’u? 16 milyon insan kazandı. İstanbul’u bir kişinin dudakları arasından çıkacak cümle yerine, 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık. Siyasi beklentileri olmadı diye bir şehrin önceliklerini öncelemeyen bir akıl, bizimle mücadele ediyor. Çok belediyemizle mücadele ediyor. Ama bir karakterimizin farkında değiller: Asla vazgeçmeyen karakterimiz”