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Avrasya Araştırma, temmuz ayında yaptığı anket çalışmasının sonucunu yayınladı. Araştırmaya göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.5 puan önünde yer alıyor.



Avrasya Araştırma, 24-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2 bin 460 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını yayınladı. Ankette Türkiye'deki mülteci meselesi, erken seçim ve ittifaklar soruldu.

Yüzde 2.4 hata payıyla yapılan Temmuz ayı araştırmasında, "Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan vatandaşların yüzde 24,3'ü AKP, yüzde 21,4'ü CHP, yüzde 11,9'u İYİ Parti, yüzde 9,1'i HDP, yüzde 6,1'i MHP, yüzde 3,8'i DEVA Partisi, yüzde 1,9'u Gelecek Partisi, yüzde 1'i Memleket Partisi cevabını verdi.