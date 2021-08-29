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Çok sayıda balık ölürken, bölge halkı duruma tepki gösterdi. Aynı durumun daha önce de yaşandığını söyleyen çiftçiciler, yetkililerin bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.

Mahalle halkından İsmail Durmuş, yıllardır mahsullerini tarla ve bahçelerini buradan suladıklarını ifade ederek, "Bu acı manzarayı yıllar öncesinde de görmüştük. Sulama ile birlikte aşırı sıcaklardan sular çekilmeye başlayınca, balıklar da aynı yere toplanmaya başlıyor.

