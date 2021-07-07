Küçükçekmece Gölü’nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri
Küçükçekmece Gölü’nde birkaç gün önce meydana gelen balık ölümlerinin ardından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen martılar gölün kıyısına vururken, belediye ekipleri ölü martıları temizledi. Kıyıda uçamayarak bekleyen bazı martıların da adeta can çekiştiği görüldü.
İstanbul’daki Küçükçekmece Gölü’nün rengi yaklaşık 10 gün önce kırmızıya bürünmüştü.
Daha sonra gölün içinde ölen binlerce balık kıyıya vurdu. Kıyıya vuran balıklar belediye ekiplerince temizlenirken, etrafa kötü koku yayılmaya devam etti.
Balık ölümlerinin ardından şimdi de gölün etrafından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen onlarca martı kıyıya vurdu.
Kıyıya vuran ölü martılar sabah saatlerinde belediye ekiplerince temizlenirken, bazı martıların kıyıda hareket etmekte zorlandıkları ve uçamadıkları görüldü.
Adeta can çekişen martılar da belediye ekiplerince toplanarak veterinere götürüldü.
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