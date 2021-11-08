Atatürk’ün vasiyetini yazdığı köşk uygunsuz restorasyon kurbanı

'UYGUNSUZ RESTORASYON KAT KAT BOYALI HALE GETİRMİŞ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti.

Köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyuran Başkan Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü, çok önemli bir merkez. Bunu maalesef önemiyle mütenasip şekilde bugüne getiremedik. Uygunsuz restorasyon ve onarım çalışmaları burayı kat kat boyalı hale getirmiş. Dış cephesindeki durum ve akarlar maalesef oraya yakışmıyor. İçerideki mobilyalar da aynı şekilde. O mobilyalar nereden gelmiş bilmiyorum. Bir kısmının uzaktan yakından orayla alakası yok. Sanki yıllar içinde birileri getirmiş her tarafına bir şey asmış gibi. Biz bilimsel değeri olan komisyon kurduk. O komisyon proje hazırladı. Kuruldan geçti. Hem içini ve dışını aslına uygun şekilde bilimsel yöntemlerle onaracağız, hem de bir başka ekiple içindeki eşyaları tek tek ele alacağız. İlgili olmayanları ayıracağız, ilgisiz olanları uzaklaştıracağız. İlgili olanları da onaracağız. Hedefimiz, 2023’ün 29 Ekim’inde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında Cumhuriyet resepsiyonunu Atatürk Köşkü’nün bahçesinde yapmak” dedi.