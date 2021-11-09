Aksoy Araştırma yeni anketi yayımladı: Yüzde 55'lik kesim 'erken seçim' istiyor

YURTTAŞ "TÜRKİYE KÖTÜYE GİDİYOR" DEDİ

Araştırmada katılımcılara Türkiye’nin genel olarak gidişatı hakkında da çeşitli sorular yönlendirildi. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken sadece yüzde 9,1’lik kesim Türkiye’nin iyiye gittiği düşüncesinde.

Türkiye’nin aynı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,6, Türkiye’nin gidişatıyla ilgili kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,3 oldu.

Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin gidişatıyla ilgili diğerlerine göre daha olumsuz görüş bildiren gruplar CHP, İYİ Parti ve HDP grupları oldu. Türkiye’nin kötüye gittiğini belirten parti grupları sırasıyla yüzde 94,2, yüzde 95,7 ve yüzde 97,2 oldu.

AKP ve MHP seçmeninde de Türkiye’nin gidişatıyla ilgili olumsuz görüş hâkim durumda.

AKP seçmeninin yüzde 61,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 60,8’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti.