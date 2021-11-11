Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!

Seçmenlere, “Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken sorunları nelerdir?” diye soruldu. Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken sorunu olarak “ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısı” üçlüsünü gösterenlerin oranı yüzde 85 oldu.

Türkiye’nin sorunları listesinde ilk beş sırada şunlar yer aldı:

Ekonomik kriz: Yüzde 58.9.

Enflasyon/hayat pahalılığı: Yüzde 16.5.

İşsizlik: 15.1. Adaletsizlik: Yüzde 9.5.

Eğitim: Yüzde 8.9.

Araştırmaya göre, her hanede en az bir kişi iş arıyor ya da işsiz.

Seçmenlerin yüzde 48.5’i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu söylüyor.