Avrasya Araştırma son anketi yayımladı: CHP birinci parti, Erdoğan dört adayın gerisinde
Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
"EKONOMİK KRİZ VAR"
Araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.
Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti.
Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, "Bilmiyorum' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu.
EKONOMİK KRİZİN SEBEBİ
Çoklu yanıt hakkı tanınan "Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı daha yüksektir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:
Tayyip Erdoğan: 77.1
AKP: 70.2
Cumhur İttifakı: 67.2
Devlet Bahçeli: 65.8
MHP: 63.1
Kemal Kılıçdaroğlu: 24.2
CHP: 20.1
Millet İttifakı: 15.1
Meral Akşener: 14
İYİ Parti: 11
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