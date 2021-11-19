Avrasya Araştırma son anketi yayımladı: CHP birinci parti, Erdoğan dört adayın gerisinde

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 08:21
<p>Avrasya Araştırmanın kasım ayı seçim anketine göre CHP, AKP'nin önüne geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan olası tüm adaylar karşısında kaybediyor.</p>

Avrasya Araştırmanın kasım ayı seçim anketine göre CHP, AKP'nin önüne geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan olası tüm adaylar karşısında kaybediyor.

<p>Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>"EKONOMİK KRİZ VAR"</strong></p><p>Araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.</p><p>Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti.</p><p>Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, "Bilmiyorum' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu.&nbsp;</p>

Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti.  

"EKONOMİK KRİZ VAR"

Araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.

Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, "Bilmiyorum' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu. 

<p><strong>AKP EKONOMİK KRİZİ BİTİREBİLİR Mİ?</strong></p><p><strong>"Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?</strong>" sorusuna katılımcıların <strong>yüzde 17.9'u evet</strong>, <strong>yüzde 18.1'i 'Fikrim yok'</strong> yanıtını verdi. <strong>Yüzde 64 ise AKP iktidarının ekonomik krizi bitiremeyeceği</strong> yönünde görüş bildirdi.&nbsp;</p>

AKP EKONOMİK KRİZİ BİTİREBİLİR Mİ?

"Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 17.9'u evet, yüzde 18.1'i 'Fikrim yok' yanıtını verdi. Yüzde 64 ise AKP iktidarının ekonomik krizi bitiremeyeceği yönünde görüş bildirdi. 

<p><strong>EKONOMİK KRİZİN SEBEBİ</strong></p><p>Çoklu yanıt hakkı tanınan <strong>"Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı daha yüksektir?" </strong>sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:&nbsp;</p><p><strong>Tayyip Erdoğan</strong>: 77.1</p><p><strong>AKP:</strong> 70.2</p><p><strong>Cumhur İttifakı:</strong> 67.2</p><p><strong>Devlet Bahçeli:</strong> 65.8</p><p><strong>MHP:</strong> 63.1</p><p><strong>Kemal Kılıçdaroğlu:</strong> 24.2</p><p><strong>CHP:</strong> 20.1</p><p><strong>Millet İttifakı:</strong> 15.1</p><p><strong>Meral Akşener:</strong> 14</p><p><strong>İYİ Parti:</strong> 11</p>

EKONOMİK KRİZİN SEBEBİ

Çoklu yanıt hakkı tanınan "Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı daha yüksektir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu: 

Tayyip Erdoğan: 77.1

AKP: 70.2

Cumhur İttifakı: 67.2

Devlet Bahçeli: 65.8

MHP: 63.1

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.2

CHP: 20.1

Millet İttifakı: 15.1

Meral Akşener: 14

İYİ Parti: 11

<p>TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçekliği hakkındaki soruya ise yurttaşların yüzde 81,5'i "Gerçekte olandan eksik açıklandığına inanıyorum yanıtı verdi.</p>

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçekliği hakkındaki soruya ise yurttaşların yüzde 81,5'i "Gerçekte olandan eksik açıklandığına inanıyorum yanıtı verdi.

<p><strong>Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğini mi kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz?</strong></p><p><strong>Kötü yönetiyor:</strong> 74.6 (15 gün önce yapılan araştırmada bu oran yüzde 62 idi)</p><p><strong>İyi yönetiyor:</strong> 16.9</p><p><strong>Ne iyi ne kötü yönetiyor:</strong> 8.5</p>

Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğini mi kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz?

Kötü yönetiyor: 74.6 (15 gün önce yapılan araştırmada bu oran yüzde 62 idi)

İyi yönetiyor: 16.9

Ne iyi ne kötü yönetiyor: 8.5

<p><strong>"Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?"&nbsp;</strong></p><p>Evet: 64,3</p><p>Hayır: 25,9</p><p>Kararsızım: 9,8</p>

"Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" 

Evet: 64,3

Hayır: 25,9

Kararsızım: 9,8

<p>Olası erken seçimde hangi partiye oy verecekleri sorusuna verilen yanıtlara göre CHP birinci parti olarak öne çıktı.</p><p>Partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:</p><p><strong>CHP: Yüzde 25,6</strong></p><p><strong>AKP: Yüzde 24,2</strong></p><p><strong>İYİ Parti: Yüzde 10,1</strong></p><p><strong>HDP: Yüzde 8,8</strong></p><p><strong>MHP: Yüzde 6,2</strong></p><p><strong>DEVA: Yüzde 5</strong></p>

Olası erken seçimde hangi partiye oy verecekleri sorusuna verilen yanıtlara göre CHP birinci parti olarak öne çıktı.

Partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 25,6

AKP: Yüzde 24,2

İYİ Parti: Yüzde 10,1

HDP: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 6,2

DEVA: Yüzde 5


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