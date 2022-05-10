10 Mayıs Psikologlar Günü olarak kutlanıyor: İşte en güzel tebrik mesajları...

* İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

* Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...