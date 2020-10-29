<p><strong>CUMHURİYETİMİZ 11 YAŞINA BASTI</strong></p><p><strong>BÜYÜK GAZİ, </strong><strong>BÜYÜK TÜRK MİLLETİ BÜYÜK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN</strong></p><p><strong>29 EKİM 1933</strong></p>
1

CUMHURİYETİMİZ 11 YAŞINA BASTI

BÜYÜK GAZİ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ BÜYÜK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

29 EKİM 1933

<p><strong>BÜYÜK BAYRAM DÜN 1 DEN İTİBAREN BAŞLADI </strong></p><p><strong>29 EKİM 1953</strong></p>
2

BÜYÜK BAYRAM DÜN 1 DEN İTİBAREN BAŞLADI

29 EKİM 1953

<p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong>BÜTÜN YURTTA BUGÜN YAPILACAK TÖRENLERLE </strong></span><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong>CUMHURİYET'İN 40 INCI YILINI KUTLUYORUZ</strong></span></p><p><strong>29 EKİM 1963</strong><br></p>
3

BÜTÜN YURTTA BUGÜN YAPILACAK TÖRENLERLE CUMHURİYET'İN 40 INCI YILINI KUTLUYORUZ

29 EKİM 1963

<p><strong>CUMHURİYETİMİZİN 50. YILI KUTLANIYOR</strong></p><p><strong>29 EKİM 1973</strong><br></p>
4

CUMHURİYETİMİZİN 50. YILI KUTLANIYOR

29 EKİM 1973

<p><strong>CUMHURİYET'İMİZ 60 YAŞINDA</strong></p><p><strong>29 EKİM 1983</strong><br></p>
5

CUMHURİYET'İMİZ 60 YAŞINDA

29 EKİM 1983

<p><strong>70. YIL KUTLU OLSUN</strong></p><p><strong>29 EKİM 1993</strong><br></p>
6

70. YIL KUTLU OLSUN

29 EKİM 1993

<p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong>YAŞASIN CUMHURİYET</strong></span></p><p><strong>29 EKİM 2003</strong><br></p>
7

YAŞASIN CUMHURİYET

29 EKİM 2003

<p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong>DİREN CUMHURİYET</strong></span></p><p><strong>29 EKİM 2013</strong><br></p>
8

DİREN CUMHURİYET

29 EKİM 2013

<p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong>YAŞATACAĞIZ</strong></span></p><p><strong>29 EKİM 2020</strong><br></p>
9

YAŞATACAĞIZ

29 EKİM 2020

Video Haberler