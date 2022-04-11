11 Nisan 1970: Apollo 13 uzaya fırlatıldı!

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:54
<p><strong>Apollo 13,</strong> Apollo Projesi kapsamında yedinci insanlı uzay görevi ve üçüncü insanlı Ay yolculuğu görevi olarak gerçekleştirildi. </p><p>Uzay aracı <strong>11 Nisan 1970'te</strong> yerel saatle 13:13'te ABD'nin Florida eyaletindeki <strong>Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.</strong></p>

Apollo 13, Apollo Projesi kapsamında yedinci insanlı uzay görevi ve üçüncü insanlı Ay yolculuğu görevi olarak gerçekleştirildi.

Uzay aracı 11 Nisan 1970'te yerel saatle 13:13'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

<p>Araçtaki ekipte astronot James <strong>"Jim" Arthur Lovell, John L. Swigert </strong>ve<strong> Fred W. Haise</strong> yer alıyordu.&nbsp;<br></p>

Araçtaki ekipte astronot James "Jim" Arthur Lovell, John L. Swigert ve Fred W. Haise yer alıyordu. 

<p>Fırlatmadan iki gün sonra, <strong>Dünya'dan yaklaşık olarak 320.000 km uzakta Apollo uzayaracında meydana gelen bir patlama sonucu hizmet modülünün oksijen stokları yitirildi ve enerji kesintisi yaşandı.</strong><br></p>

Fırlatmadan iki gün sonra, Dünya'dan yaklaşık olarak 320.000 km uzakta Apollo uzayaracında meydana gelen bir patlama sonucu hizmet modülünün oksijen stokları yitirildi ve enerji kesintisi yaşandı.

<p>Bunun üzerine mürettebat <strong>Ay Örümceği'ni bir "cankurtaran sandalı" olarak kullandı.&nbsp;</strong><br></p>

Bunun üzerine mürettebat Ay Örümceği'ni bir "cankurtaran sandalı" olarak kullandı. 

<p>Patlamada komuta modülü sistemleri sağlam kalmıştı, fakat enerji sarfiyatını önlemek için Dünya atmosferine girmeden kısa bir süre önceye kadar kapalı tutuldu.<br></p>

Patlamada komuta modülü sistemleri sağlam kalmıştı, fakat enerji sarfiyatını önlemek için Dünya atmosferine girmeden kısa bir süre önceye kadar kapalı tutuldu.

<p>Mürettebat Ay'a inemedi, üstelik düşük sıcaklığa, susuzluğa ve elektrik kısıtlamasına dayanmak zorunda kaldı.<br></p>

Mürettebat Ay'a inemedi, üstelik düşük sıcaklığa, susuzluğa ve elektrik kısıtlamasına dayanmak zorunda kaldı.

<p>Fakat atmosfere girerken arkalarındaki yüzlerce NASA çalışanının hesaplamaları sayesinde uzaya sekmekten kurtulup, uzay tarihinin en ilginç kurtarma operasyonu sayesinde Dünya'ya sağ salim dönmeyi başardı.&nbsp;<br></p>

Fakat atmosfere girerken arkalarındaki yüzlerce NASA çalışanının hesaplamaları sayesinde uzaya sekmekten kurtulup, uzay tarihinin en ilginç kurtarma operasyonu sayesinde Dünya'ya sağ salim dönmeyi başardı. 

<p><strong>Bu olay tarihte "başarısız başarı" olarak adlandırıldı.</strong><br></p>

Bu olay tarihte "başarısız başarı" olarak adlandırıldı.

<p><strong>FİLM ÖNERİSİ</strong></p><p><strong>"Apollo</strong> <strong>13"</strong> filmi <em>1995 yılında</em> <strong>Ron Howard</strong> yönetiminde çekildi ve eleştirmenlerin beğenisini topladı. </p><p>Astronotları<strong> Tom Hanks, Bill Paxton </strong>ve<strong> Kevin Bacon;</strong> yer kontrol ekibi şefini ise <strong>Ed Harris</strong> canlandırdı.<br data-mce-bogus="1"></p>

FİLM ÖNERİSİ

"Apollo 13" filmi 1995 yılında Ron Howard yönetiminde çekildi ve eleştirmenlerin beğenisini topladı.

Astronotları Tom Hanks, Bill Paxton ve Kevin Bacon; yer kontrol ekibi şefini ise Ed Harris canlandırdı.

<p>Filmden sonra özellikle <strong>Jim Lovell'a</strong> yönelik ilgi çok fazla arttı.<br></p>

Filmden sonra özellikle Jim Lovell'a yönelik ilgi çok fazla arttı.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler