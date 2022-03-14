14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarının grevi dikkat çekiyor
TIP BAYRAMI HAFTASINDA DİKKAT ÇEKEN GREV
Tıp Bayramı, Türkiye'de tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir özel günüdür.
1919 yılından beri her yıl 14 Mart tarihi, Tıp Bayramı olarak kutlanıyor ve her yıl bu kutlamalara doktor, hemşire, ebe gibi tüm sağlık çalışanları katılıyor.
Bu yıl ise Türkiye'de çoğu sağlık meslek örgütü, sıkıntılarını dile getirebilmek için 14 Mart haftasında greve gidiyor.
TIP BAYRAMI TARİHÇESİ
14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanıyor.
İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında, işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşti.
Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplandı ve onlara devrin ünlü doktorları destek verdi.
Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başladı.
1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı.
Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.
1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılıyor ve bu hafta, "Tıp Haftası" olarak kabul ediliyor.
SAĞLIKTA ŞİDDET
Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanların en büyük problemi.
Şiddete uğrayan sağlık personelini koruyacak ve şiddeti önleyecek caydırıcı yasalar olmaması gündemde. Sağlıkta şiddet hükümetin de gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz hafta sağlıkta şiddeti tutuklamayı gerektiren katalog suçlara dahil edeceklerini açıkladı.
SON 20 AYDA 9 BİN HEKİM İSTİFA ETTİ
Bu yıl, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da 14-15-16 Mart tarihlerinde iş bırakıyor.
Doktorların maddi koşullarını iyileştirecek bir düzenleme geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Ancak daha sonra diğer sağlık çalışanlarının tepkisi üzerine geri çekildi.
Bu konuda yeni bir adım atılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Bakan Koca, yayımladığı mesajda,
"Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara.."
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta hekimler için yaptığı “Gidiyorlarsa gitsinler!” çıkışı pek çok doktorun tepkisini çekti.
Sağlık Bakanı Koca ise bunun üzerine “Cumhurbaşkanımız hassasiyetlerini ifade ettiler.” dedi. Ancak Koca bunun ertesinde doktorluk ile ilgili, “Altın yere düşürüldüğünde değeri düşmez.” ifadesini kullandı ve 14 Mart için sağlık çalışanlarına yazdığı ‘özel mektup’ta yaşanan bazı sorunları kabul etti.
Türk Tabipleri Birliği, 14 ve 15 Mart’ta acil sağlık hizmetleri haricinde iş bırakıyor.
TTB’nin eylemine Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Genel Sağlık-İş katılıyor.
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