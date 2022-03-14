14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarının grevi dikkat çekiyor

TIP BAYRAMI HAFTASINDA DİKKAT ÇEKEN GREV

Tıp Bayramı, Türkiye'de tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir özel günüdür.

1919 yılından beri her yıl 14 Mart tarihi, Tıp Bayramı olarak kutlanıyor ve her yıl bu kutlamalara doktor, hemşire, ebe gibi tüm sağlık çalışanları katılıyor.

Bu yıl ise Türkiye'de çoğu sağlık meslek örgütü, sıkıntılarını dile getirebilmek için 14 Mart haftasında greve gidiyor.