181 Yıl önce ilk dedektif romanı, Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı

Morgue Sokağı Cinayetleri, Edgar Allan Poe tarafından yazılan ve 1841'de Graham's Magazine'de yayımlanan ilk dedektiflik öyküsü olarak tarihe geçmiştir. Morgue Sokağı Cinayetleri'ni Poe, "uslamlama öyküleri" olarak grupladığı öyküler arasında saydı; ancak, E. T. A. Hoffmann'ın Matmazel Scuder'i ve Voltaire'in Zadig öyküleri gibi, benzer temaya sahip daha eski öyküleri de bulunuyor.



Morgue Sokağı Cinayeti, ilk kez bugün, 1841 yılının 19 Nisan'ında, yayımlandı ve ilk dedektif roman olarak tarihe geçti.



İşte öykü hakkında tüm detaylar...