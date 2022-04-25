1953'te bugün DNA adı verilen gen taşıyıcı molekül bulundu

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:55
<p><strong>Hubble Uzay Teleskobu'nun</strong> <em>(HUT)</em>, ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verildi. Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında <strong>Uzay Mekiği Discovery</strong> tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan bir uzay teleskopuydu. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, <strong>HUT en büyüklerindendi</strong> ve birçok üstün özelliğe sahipti. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanındı.</p>

Hubble Uzay Teleskobu'nun (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verildi. Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan bir uzay teleskopuydu. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendi ve birçok üstün özelliğe sahipti. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanındı.

<p><strong>HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA)</strong> arasında ortak bir çalışmaydı ve <strong>Compton Gama Işını Gözlemevi,</strong> <strong>Chandra X-ışını Gözlemevi</strong> ve<strong> Spitzer Uzay Teleskobu</strong> projelerinden oluşan NASA'nın <strong>Büyük Gözlemevleri</strong> programının bir parçası oldu.</p>

HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmaydı ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçası oldu.

<p><strong>Uzay teleskopların yapımı ilk olarak 1923'te düşünüldü.</strong> HUT için 1970'lerde, 1983'te uzaya gönderilmesi hedefiyle fon bulundu ancak proje teknik gecikmeler, bütçe sorunları ve <strong>Challenger faciası</strong> nedeniyle gecikti. 1990'da yörüngeye yerleştirildikten sonra bilimadamları ana aynanın teleskobun çalışmalarını kısıtlayacak şekilde yanlış yerleştirildiğini tespit etti. 1993 yılında bir uzay mekiği yolculuğunda bu sorun giderildi.</p>

Uzay teleskopların yapımı ilk olarak 1923'te düşünüldü. HUT için 1970'lerde, 1983'te uzaya gönderilmesi hedefiyle fon bulundu ancak proje teknik gecikmeler, bütçe sorunları ve Challenger faciası nedeniyle gecikti. 1990'da yörüngeye yerleştirildikten sonra bilimadamları ana aynanın teleskobun çalışmalarını kısıtlayacak şekilde yanlış yerleştirildiğini tespit etti. 1993 yılında bir uzay mekiği yolculuğunda bu sorun giderildi.

<p>HUT, Dünya atmosferinin dışında konumlanması sayesinde, yeryüzündeki teleskoplara kıyasla pek çok avantaja sahip olabildi: Atmosferin olumsuz etkilerinden<em> (Görüntüde bulanıklık ve havadaki partiküllerden yansıyan ışığın oluşturduğu arka-plan kirliliği gibi)</em> bağımsız görüntü elde edilmesinin yanı sıra, Ozon tabakası tarafından tutulan <strong>morötesi ışığın gözlemlenmesi</strong> ancak bu şekilde mümkün olabildi.</p>

HUT, Dünya atmosferinin dışında konumlanması sayesinde, yeryüzündeki teleskoplara kıyasla pek çok avantaja sahip olabildi: Atmosferin olumsuz etkilerinden (Görüntüde bulanıklık ve havadaki partiküllerden yansıyan ışığın oluşturduğu arka-plan kirliliği gibi) bağımsız görüntü elde edilmesinin yanı sıra, Ozon tabakası tarafından tutulan morötesi ışığın gözlemlenmesi ancak bu şekilde mümkün olabildi.

<p>1990 yılında fırlatılmasının ardından, <strong>astronomi tarihindeki en önemli enstrümanlardan biri haline geldi.</strong> Astronomların astrofizik alanındaki temel problemlerine çözüm bulmakta büyük yarar sağladı. Hubble teleskobu tarafından kaydedilen<strong> Hubble ultra derin alan</strong> adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış detaylı görüntü oldu. </p>

1990 yılında fırlatılmasının ardından, astronomi tarihindeki en önemli enstrümanlardan biri haline geldi. Astronomların astrofizik alanındaki temel problemlerine çözüm bulmakta büyük yarar sağladı. Hubble teleskobu tarafından kaydedilen Hubble ultra derin alan adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış detaylı görüntü oldu. 

<p>Birçok Hubble gözlemi, en kesin biçimde hesaplanan evrenin genişleme oranı gibi <strong>astrofizik alanında birçok çığır açıcı sonuç doğurdu.</strong></p>

Birçok Hubble gözlemi, en kesin biçimde hesaplanan evrenin genişleme oranı gibi astrofizik alanında birçok çığır açıcı sonuç doğurdu.

<p>HUT, uzayda bakımı astronotlar tarafından yapılacak şekilde tasarlanan tek teleskoptu. Sonuncusu Mayıs 2009'da olmak üzere <strong>beş adet bakım uçuşu gerçekleştirildi. </strong></p>

HUT, uzayda bakımı astronotlar tarafından yapılacak şekilde tasarlanan tek teleskoptu. Sonuncusu Mayıs 2009'da olmak üzere beş adet bakım uçuşu gerçekleştirildi. 

<p>İlk servis uçuşu Aralık 1993'te Hubble'ın görüntüleme hatasının düzeltilmesi için gerçekleştirildi.</p>

İlk servis uçuşu Aralık 1993'te Hubble'ın görüntüleme hatasının düzeltilmesi için gerçekleştirildi.

<p>2, 3A ve 3B bakım uçuşları sırasında çok sayıda alt sistem onarılmış ve birçok gözlem cihazı daha modern ve yetkin olanlarıyla değiştirildi; ancak 2003 yılında<strong> Columbia Uzay Mekiği'nin</strong> yaşadığı kazadan sonra beşinci bakım uçuşu güvenlik gerekçeleri ile iptal edildi. </p>

2, 3A ve 3B bakım uçuşları sırasında çok sayıda alt sistem onarılmış ve birçok gözlem cihazı daha modern ve yetkin olanlarıyla değiştirildi; ancak 2003 yılında Columbia Uzay Mekiği'nin yaşadığı kazadan sonra beşinci bakım uçuşu güvenlik gerekçeleri ile iptal edildi. 

<p>Uzun tartışmalardan sonra NASA kararını tekrar gözden geçirdi ve kurumun yöneticisi <strong>Mike Griffin</strong> son kez olmak üzere bir servis uçuşu yapılmasına karar verdi. <strong>STS-125</strong> Mayıs 2009'da gerçekleştirildi; iki yeni cihaz takıldı ve çok sayıda tamir yapıldı. Yeni cihazlar ve düzeltmeler test edilip HUT rutin işlemlerine Eylül 2009'da tekrar başladı.</p>

Uzun tartışmalardan sonra NASA kararını tekrar gözden geçirdi ve kurumun yöneticisi Mike Griffin son kez olmak üzere bir servis uçuşu yapılmasına karar verdi. STS-125 Mayıs 2009'da gerçekleştirildi; iki yeni cihaz takıldı ve çok sayıda tamir yapıldı. Yeni cihazlar ve düzeltmeler test edilip HUT rutin işlemlerine Eylül 2009'da tekrar başladı.

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