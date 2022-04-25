1953'te bugün DNA adı verilen gen taşıyıcı molekül bulundu

Hubble Uzay Teleskobu'nun (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verildi. Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan bir uzay teleskopuydu. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendi ve birçok üstün özelliğe sahipti. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanındı.