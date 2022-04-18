1980 yılında Ajda, Eurovision'a "Petrol" şarkısıyla damga vurdu

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:48
<p>Türkiye, Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleştirilen <strong>1980 Eurovision Şarkı Yarışması'na</strong> katıldığında, Eurovision'da,<strong> Şanar Yurdatapan'ın</strong> yazıp <strong>Atilla Özdemiroğlu'nun</strong> bestelediği <strong>Petrol</strong> şarkısıyla <strong>Ajda Pekkan</strong> tarafından temsil edildi.</p>

Türkiye, Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleştirilen 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında, Eurovision'da, Şanar Yurdatapan'ın yazıp Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği Petrol şarkısıyla Ajda Pekkan tarafından temsil edildi.

<p>Şarkı 24 Şubat 1980 tarihinde Ankara'da TRT stüdyolarında yapılan <strong>"Şarkı Yarışması"</strong> adlı ulusal finalde belirlendi.<br></p>

Şarkı 24 Şubat 1980 tarihinde Ankara'da TRT stüdyolarında yapılan "Şarkı Yarışması" adlı ulusal finalde belirlendi.

<p>Finali <strong>Bülend Özveren</strong> sundu.<br></p>

Finali Bülend Özveren sundu.

<p>Pekkan'ın gönderdiği üç şarkı ulusal finalde yarıştı ve jüri aralarından birini seçti.<br></p>

Pekkan'ın gönderdiği üç şarkı ulusal finalde yarıştı ve jüri aralarından birini seçti.

<p>22 kişiden oluşan jüri oylamasında 3 tur yapıldı.&nbsp;<br></p>

22 kişiden oluşan jüri oylamasında 3 tur yapıldı. 

<p>Birinci tur oylamasında bir şarkı 15 oy almak zorundaydı.<br></p>

Birinci tur oylamasında bir şarkı 15 oy almak zorundaydı.

<p><strong>"Petrol"</strong> ilk turda 11 oy aldığı için İkinci tur oylamasına geçildi ve bu oylamada da seçim için 12 oy alınmalıydı.<br></p>

"Petrol" ilk turda 11 oy aldığı için İkinci tur oylamasına geçildi ve bu oylamada da seçim için 12 oy alınmalıydı.

<p><em>Sıra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Şarkı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Birinci Tur Oylaması&nbsp; &nbsp; İkinci Tur Oylaması&nbsp; &nbsp; Derece</em></p><p><em>1&nbsp;</em> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;"Olsam"&nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9 Oy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 Oy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; 2.</strong></p><p><em>2</em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>"Petrol"</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11 Oy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 Oy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>1.</strong></p><p><em>3</em>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>"Bir dünya ver bana"&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2 Oy &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong> 3.</strong></p>

Sıra       Şarkı                  Birinci Tur Oylaması    İkinci Tur Oylaması    Derece

       "Olsam"                            9 Oy                        10 Oy                         2.

2          "Petrol"                           11 Oy                       12 Oy                         1.

3          "Bir dünya ver bana"      2 Oy                           -                              3.

<div><div><div aria-level="2" role="heading"><strong>PETROL ŞARKI SÖZLERİ</strong></div><div aria-level="2" role="heading"><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></div></div></div><div><div data-hveid="CAoQAA"><div><div data-attrid="kc:/music/recording_cluster:lyrics" data-md="113" lang="tr-TR"><div data-hveid="CAgQAA" data-ved="2ahUKEwj_2YHJyJ33AhVtSvEDHdtjBP4QsEx6BAgIEAA"><div><div data-lyricid="Musixmatch104084061"><div><div jsname="Vinbg"></div><div jsname="WbKHeb"><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Acıklı bir aşk öyküsü bu</span><br><span jsname="YS01Ge">Bir yabancıya kapıldı gönlüm</span><br><span jsname="YS01Ge">Adı Peter, Oil soyadı</span><br><span jsname="YS01Ge">Ne rahatım kaldı dostlar, ne huzurum</span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Petrole tutuldum tutulalı</span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Sen gelmeden önce her yer karanlık</span><br><span jsname="YS01Ge">Dünya ıssız, dünya durgundu, bilmem niçin</span><br><span jsname="YS01Ge">Arardım her yerde tatlı bir ışık</span><span jsname="YS01Ge">Bir ateş bu kalbim, ısıtmak için</span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Sen gelince sanki bir güneş doğdu</span><br><span jsname="YS01Ge">Aydınlık günüm gecem, artık çok güzel hayat</span><br><span jsname="YS01Ge">Şimdi her şey birden bambaşka oldu</span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Sensiz ne kadar zormuş, meğer ne güçmüş hayat</span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Aman petrol, canım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık sana, sana, sana muhtacım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Aman petrol, canım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık sana, sana, sana muhtacım petrol</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
PETROL ŞARKI SÖZLERİ

Acıklı bir aşk öyküsü bu
Bir yabancıya kapıldı gönlüm
Adı Peter, Oil soyadı
Ne rahatım kaldı dostlar, ne huzurum
Petrole tutuldum tutulalı
Sen gelmeden önce her yer karanlık
Dünya ıssız, dünya durgundu, bilmem niçin
Arardım her yerde tatlı bir ışıkBir ateş bu kalbim, ısıtmak için
Sen gelince sanki bir güneş doğdu
Aydınlık günüm gecem, artık çok güzel hayat
Şimdi her şey birden bambaşka oldu
Sensiz ne kadar zormuş, meğer ne güçmüş hayat
Aman petrol, canım petrol
Artık sana, sana, sana muhtacım petrol
Aman petrol, canım petrol
Artık sana, sana, sana muhtacım petrol
<div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Eninde petrol, sonunda petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık dizginlerim senin elinde petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Eninde petrol, sonunda petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık dizginlerim senin elinde petrol</span><span jsname="YS01Ge"></span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Öyle gururlusun, gelemem yanına</span><br><span jsname="YS01Ge">Girmişsin kim bilir kimlerin kanına</span><br><span jsname="YS01Ge">Dolar, Mark'tan başka laf çıkmaz dilinden</span><br><span jsname="YS01Ge">Neler neler çekiyorum senin elinden</span><span jsname="YS01Ge"></span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Zengin dilberler düşmüş ardına</span><br><span jsname="YS01Ge">Düş başka gerçek başka, yâr olmazsın sen bana</span><br><span jsname="YS01Ge">Gideceksin belki bir gün gerçekten</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık senin ardından ağlıyorum şimdiden</span><span jsname="YS01Ge"></span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Aman petrol, canım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık sana, sana, sana muhtacım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Aman petrol, canım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık sana, sana, sana muhtacım petrol</span><span jsname="YS01Ge"></span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Eninde petrol, sonunda petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık dizginlerim senin elinde petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Eninde petrol, sonunda petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık dizginlerim senin elinde petrol</span><span jsname="YS01Ge"></span></div><div jsname="U8S5sf"><span jsname="YS01Ge">Aman petrol, canım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık sana, sana, sana muhtacım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Aman petrol, canım petrol</span><br><span jsname="YS01Ge">Artık dizginlerim senin elinde petrol</span></div>
Eninde petrol, sonunda petrol
Artık dizginlerim senin elinde petrol
Eninde petrol, sonunda petrol
Artık dizginlerim senin elinde petrol
Öyle gururlusun, gelemem yanına
Girmişsin kim bilir kimlerin kanına
Dolar, Mark'tan başka laf çıkmaz dilinden
Neler neler çekiyorum senin elinden
Zengin dilberler düşmüş ardına
Düş başka gerçek başka, yâr olmazsın sen bana
Gideceksin belki bir gün gerçekten
Artık senin ardından ağlıyorum şimdiden
Aman petrol, canım petrol
Artık sana, sana, sana muhtacım petrol
Aman petrol, canım petrol
Artık sana, sana, sana muhtacım petrol
Eninde petrol, sonunda petrol
Artık dizginlerim senin elinde petrol
Eninde petrol, sonunda petrol
Artık dizginlerim senin elinde petrol
Aman petrol, canım petrol
Artık sana, sana, sana muhtacım petrol
Aman petrol, canım petrol
Artık dizginlerim senin elinde petrol

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