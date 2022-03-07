1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

1987 İSTANBUL KIŞI GAZETE MANŞETLERİ

İstanbulluların o güne kadar hiç görmediği kadar şiddetli olan yağış, gazete manşetlerinden de uzun bir süre inmedi.

"İstanbul'da hayat durdu" manşetiyle çıkan bir gazete yazısında, yollarda kalan otomobil sürücüsü ve otobüs yolcularının polis otolarıyla taşınmış olduğu bilgisi paylaşıldı. Gazetelerde yer alan bir habere göre de özel otomobille Anadolu Yakası'nda Kartal, Avrupa Yakası'nda ise Silivri'den ötesine geçmek yasaklandı.