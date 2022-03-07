1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 16:44
1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

İstanbul'da 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası hafızalardan silinmiyor. 'Efsane Mart' olarak da bilinen günlerde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, kent genelinde 1 metre, yüksek kesimlerde 4 metre kar kalınlığına neden oldu. İşte, 1987 İstanbul kar yağışından fotoğraflar...

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

Küresel ısınma nedeniyle son yıllarda kar yağışından mahrum kalan İstanbullular, 1987 yılında yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere şahit olanlar, yolların kapanması dolayısıyla ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması dolayısıyla suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini dost meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın zamanda gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

1987 İSTANBUL KIŞI NE ZAMAN OLDU?

Şubat ayının sonunda bahardan kalma günler yaşayan İstanbullular, 4 Mart 1987 Çarşamba günü Başkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı. Şiddetli tipi, kentin bazı noktalarında yarım metre kar birikmesine neden oldu. Sabah okullarına giden öğrenciler, İstanbul Valiliği'nin öğlen saatlerinde aldığı 'tatil' kararıyla eve dönerken zor anlar yaşadı. Kar yağışı ise 14 Mart 1987 Cumartesi gününe sürecek, okullar iki hafta boyunca tatil oldu.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

Dönemin İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricindeki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmamasını çağrısında bulundu.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Bedrettin Dalan ise "Son yüzyılın en ağır kış şartları" sözleriyle tanımlamış olduğu hava olayını, "Yakıt ve un stoklarımız yeterli, telaşa gerek yok" sözleriyle anlatmıştı.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

1987 İSTANBUL KIŞI GAZETE MANŞETLERİ

İstanbulluların o güne kadar hiç görmediği kadar şiddetli olan yağış, gazete manşetlerinden de uzun bir süre inmedi.

"İstanbul'da hayat durdu" manşetiyle çıkan bir gazete yazısında, yollarda kalan otomobil sürücüsü ve otobüs yolcularının polis otolarıyla taşınmış olduğu bilgisi paylaşıldı. Gazetelerde yer alan bir habere göre de özel otomobille Anadolu Yakası'nda Kartal, Avrupa Yakası'nda ise Silivri'den ötesine geçmek yasaklandı.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

O dönem Kandilli Rasathanesi'nde görev yapan Meteoroloji Şefi Gökhan Abur, bu kış olduğu gibi o yıl da sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu dile getirdi. 3 Mart'ta havanın bozmaya başladığını belirten Gökhan Abur, yaşadıklarını şöyle anlattı:

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

1987 İSTANBUL KIŞINDA NELER YAŞANDI?

"4 Mart sabahı kalktığımda kar nedeniyle arabamı göremedim. Sıcalık eksi 9 derecenin altına indi. Bütün ana arterler ara yollar buz kapladı. Hiçbir şekilde ulaşım sağlanamadı, işe gidemedik. Rasathane o gün görev yapacak çalışanlarını arazi araçlarıyla işe götürüp getirdi. O tarihte Feneryolu'nda oturuyordum. 12 katlı binada yöneticiydim. Kömür yakıyorduk. Bir depo yaptırmıştık. Mart başı yaptığımız kontrole göre, 30-35 tonluk bir kömürümüz vardı. Günlük yaktığımız miktar da 600 kilogramı geçmiyordu. Kışın bitmesi nedeniyle sipariş vermemiştim. Uzun bir süre o soğuklarda kalorifersiz kaldık."

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

İstanbul'da iklim gereği karın en fazla 3 gün yerde kaldığını dile getiren Gökhan Abur, "Eski insanlar da bunu 'İstanbul'da kar 3 günden fazla kalmaz' diye özetler. 4 Mart sabahı başlayan yağış 14 Mart'a kadar devam etti. Etkisini kaybetmesi ise 17 Mart'ı buldu" sözlerini kullandı.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

1987 İSTANBUL KIŞINDA KAÇ METRE KAR OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Mart 1987 tarihinde 22 cm olan kar, 8 Mart 1987'ye kadar kademeli artarak 70 cm'e kadar yükseldi. 3 Mart 1987 günü 12 dereceye yakın olan sıcaklık ise 7 Mart 1987 Cumartesi günü eksi 6,6 derece olarak kaydedildi.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

TRT haberlerinde Atatürk Havalimanı'nda 86 cm kar yüksekliği ölçüldüğü belirtildi. O dönemdeki haberlerde ise kent genelinde 1 metre kar oluştuğu, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu belirtildi. Kar fırtınası 14 Mart 1987 günü bitmişti fakat karın yollardan kalkması 1 ayı bulmuştu. Karlar erimesi sele neden oldu, düşen sarkıtlar vatandaşlara tehlikeli anlar yaşattı.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar

Fotoğraflar Anadolu Images, Sihirli Tur ve Orçun Bostancı'nın kişisel arşivinden alındı.

1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar


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