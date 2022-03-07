1987 İstanbul kışında neler yaşandı? Tarihe geçen kar fırtınasından çarpıcı fotoğraflar
Küresel ısınma nedeniyle son yıllarda kar yağışından mahrum kalan İstanbullular, 1987 yılında yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere şahit olanlar, yolların kapanması dolayısıyla ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması dolayısıyla suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini dost meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın zamanda gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.
1987 İSTANBUL KIŞI NE ZAMAN OLDU?
Şubat ayının sonunda bahardan kalma günler yaşayan İstanbullular, 4 Mart 1987 Çarşamba günü Başkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı. Şiddetli tipi, kentin bazı noktalarında yarım metre kar birikmesine neden oldu. Sabah okullarına giden öğrenciler, İstanbul Valiliği'nin öğlen saatlerinde aldığı 'tatil' kararıyla eve dönerken zor anlar yaşadı. Kar yağışı ise 14 Mart 1987 Cumartesi gününe sürecek, okullar iki hafta boyunca tatil oldu.
1987 İSTANBUL KIŞI GAZETE MANŞETLERİ
İstanbulluların o güne kadar hiç görmediği kadar şiddetli olan yağış, gazete manşetlerinden de uzun bir süre inmedi.
"İstanbul'da hayat durdu" manşetiyle çıkan bir gazete yazısında, yollarda kalan otomobil sürücüsü ve otobüs yolcularının polis otolarıyla taşınmış olduğu bilgisi paylaşıldı. Gazetelerde yer alan bir habere göre de özel otomobille Anadolu Yakası'nda Kartal, Avrupa Yakası'nda ise Silivri'den ötesine geçmek yasaklandı.
1987 İSTANBUL KIŞINDA NELER YAŞANDI?
"4 Mart sabahı kalktığımda kar nedeniyle arabamı göremedim. Sıcalık eksi 9 derecenin altına indi. Bütün ana arterler ara yollar buz kapladı. Hiçbir şekilde ulaşım sağlanamadı, işe gidemedik. Rasathane o gün görev yapacak çalışanlarını arazi araçlarıyla işe götürüp getirdi. O tarihte Feneryolu'nda oturuyordum. 12 katlı binada yöneticiydim. Kömür yakıyorduk. Bir depo yaptırmıştık. Mart başı yaptığımız kontrole göre, 30-35 tonluk bir kömürümüz vardı. Günlük yaktığımız miktar da 600 kilogramı geçmiyordu. Kışın bitmesi nedeniyle sipariş vermemiştim. Uzun bir süre o soğuklarda kalorifersiz kaldık."
TRT haberlerinde Atatürk Havalimanı'nda 86 cm kar yüksekliği ölçüldüğü belirtildi. O dönemdeki haberlerde ise kent genelinde 1 metre kar oluştuğu, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu belirtildi. Kar fırtınası 14 Mart 1987 günü bitmişti fakat karın yollardan kalkması 1 ayı bulmuştu. Karlar erimesi sele neden oldu, düşen sarkıtlar vatandaşlara tehlikeli anlar yaşattı.
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