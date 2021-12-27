2021 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu

Forbes Dergisi, 2021 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listedeki 50 sporcunun elde ettiği gelir geçen yıla göre %16 artarak yaklaşık 2,8 milyar Dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sporcular saha içi sözleşmelerinin yanı sıra sponsorluk ve çeşitli işbirliklikleriyle büyük kazanç elde etti.

İşte yılın en çok kazanan 10 sporcusu...