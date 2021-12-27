Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan beraat kararıyla ilgili açıklama

27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:45

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası" olarak bilinen davada eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkındaki beraat kararlarını onadı.

5. Ceza Dairesi, 36 sanıklı davadan dosyası ayrılan Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararına karşı, Trabzon Kulübü Derneği'nin temyiz istemini bugün karara bağladı. Böylece 3 Temmuz 2011'de başlayan yargılama süreci sona erdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kararın onanmasına dair FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamaları şöyle:

"KARARI SEVİNÇLE KARŞILIYORUZ"

Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu, büyük bir sevinçle karşılıyoruz.

Her zaman haklıyız dedik ama bu süreci buraya getirene kadar büyük bir mücadele verdik. Bugün, hukuksuzluğa karşı, hukukun galip geldiği bir gündür. Hakkı yenenler, kazanmıştır. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Fenerbahçe, o günlerde çok yalnız bırakıldı. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu.

"BU CAMİA BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"

Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7'den 77'ye müthiş bir mücadele verdi. Bu camia Silivri'sinden Çağlayan'ına, sokaklardan stadyumlara her yerde mücadele verdi. Dayak yedi, gaz yedi, aşağılandı ama hiçbir zaman yılmadı ve geri dönmedi. Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık. Bazı kesimler artık karar vermeli. Devletimizden yana mısınız, terör örgütünün yanında mısınız?

Fırtınalar, tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler. Bizde de aslında bu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun biz Fenerbahçe olarak gerekeni yapacağız. Allah bir daha hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bu durumu yaşatmasın.

"AZİZ YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN"

Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır... Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Şekip Mosturoğlu'na, Sayın İlhan Ekşioğlu'na, Sayın Tamer Yelkovan'a, Sayın Cemil Turan'a ve diğer 16 kişiye geçmiş olsun diyorum.

"TRABZONSPOR CAMİASINA SESLENİYORUM..."

UEFA'ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; 'UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin'. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz.