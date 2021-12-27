Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw'ün yeni durağı belli oldu
Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Joachim Löw'ün yeni durağını Alman basını yazdı.
Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertliler Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Almanya'yı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran Joachim Löw'e teklif yaptı.
Almanya Milli Takımı'nı 15 yıl çalıştırdıktan sonra görevinden ayrılan Löw'ün yeni durağını Alman basını yazdı.
SPORTS BILD'in haberine göre Fenerbahçe şimdilik Joachim Löw'ün gündeminde değil. Aynı kaynağa göre gideceği kulübün finansal olarak iyi durumda ve transfer yapabilme şansının olması nedeniyle 61 yaşındaki çalıştırıcı RB Leipzig ve Hertha Berlin'e sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE, LÖW'ÜN KARARINI BEKLİYOR
1998-99'da Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktöre yeniden teklif götüren Fenerbahçe, cevap bekliyor. Löw'den olumsuz yanıt gelmesi halinde sarı-lacivertliler Slaven Bilic ya da İsmail Kartal'ın kapısını çalacak.
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