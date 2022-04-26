2022 Anneler Günü ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 00:33
<p><strong>2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Anneler Günü bu sene, <strong>8 Mayıs 2022 Pazar gününe</strong> denk geliyor.</p>

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu sene, 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geliyor.

<p><strong>ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Anneler günü değişik ülkelerde farklı farklı günlerde kutlanıyor. Bugünde anneler çeşitli hediyeler alıyor, annelere özel etkinlikler düzenleniyor. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor.</p>

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü değişik ülkelerde farklı farklı günlerde kutlanıyor. Bugünde anneler çeşitli hediyeler alıyor, annelere özel etkinlikler düzenleniyor. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor.

<p>Anneler günü geleneği, Antik Yunanların, Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlıyor.</p>

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların, Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlıyor.

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutlardı.</p>

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutlardı.

<p>ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.</p>

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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