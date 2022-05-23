2022 Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı göz kamaştırıyor

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:18
<p>Sanat camiasının buluşma noktası <strong>Cannes Film Festivali</strong> oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes kırmızı halısı göz kamaştırdı. Oyuncular ve yönetmenlerin şıklık yarışı ise sosyal medyada gündem oldu. Cannes kırmızı halısında kimler boy gösterdi? Cannes'da hangi ünlü yıldız hangi elbise ile dikkatleri üzerine çekti? </p> <p>İşte gözlerinizi alamayacağınız Cannes 2022 kırmızı halısı...</p>

Sanat camiasının buluşma noktası Cannes Film Festivali oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes kırmızı halısı göz kamaştırdı. Oyuncular ve yönetmenlerin şıklık yarışı ise sosyal medyada gündem oldu. Cannes kırmızı halısında kimler boy gösterdi? Cannes'da hangi ünlü yıldız hangi elbise ile dikkatleri üzerine çekti? 

İşte gözlerinizi alamayacağınız Cannes 2022 kırmızı halısı...

<p style="text-align: center;"><strong>Adriana Lima </strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p>

Adriana Lima

REUTERS/Stephane Mahe

<p style="text-align: center;"><strong>Aishwarya Rai</strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p>

Aishwarya Rai

REUTERS/Stephane Mahe

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Alessandra Ambrosio</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><em> REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_5 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_5" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_5_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Alessandra Ambrosio

 

REUTERS/Sarah Meyssonnier

 
<p style="text-align: center;"><strong>Anne Hathaway</strong></p> <p><em> REUTERS/Piroschka Van De Wouw</em></p>

Anne Hathaway

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

<p style="text-align: center;"><strong>Berenice Bejo</strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p>

Berenice Bejo

REUTERS/Stephane Mahe

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Cindy Bruna</strong></p> <p><em>REUTERS/Eric Gaillard</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_19 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_19" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_19_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Cindy Bruna

REUTERS/Eric Gaillard

 
<p style="text-align: center;"><strong>Emilia Schuele</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p>

Emilia Schuele

 

REUTERS/Stephane Mahe

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Emma Todt </strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_17 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_17" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_17_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Emma Todt

REUTERS/Stephane Mahe

 
<p style="text-align: center;"><strong>Ewa Piaskowska</strong></p> <p><em>REUTERS/Piroschka Van De Wouw</em></p>

Ewa Piaskowska

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

<p style="text-align: center;"><strong>Filippo Timi</strong></p> <p><em> REUTERS/Piroschka Van De Wouw 21 / 34</em></p>

Filippo Timi

REUTERS/Piroschka Van De Wouw 21 / 34

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Frida Aasen </strong></p> <p><em> REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_7 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_7" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_7_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Frida Aasen 

REUTERS/Sarah Meyssonnier

 
<div> <p style="text-align: center;"><strong>Jasmine Tookes </strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_29 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_29" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_29_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Jasmine Tookes

REUTERS/Stephane Mahe

 
<div> <p style="text-align: center;"><strong>Jwana Karim </strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_28 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_28" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_28_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Jwana Karim

REUTERS/Stephane Mahe

 
<div> <p style="text-align: center;"><strong>Leonie Hanne</strong></p> <p><em> REUTERS/Eric Gaillard</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_6 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_6" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_6_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Leonie Hanne

REUTERS/Eric Gaillard

 
<div> <p style="text-align: center;"><strong>Lilly Krug poses</strong></p> <p><em>REUTERS/Piroschka Van De Wouw</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_18 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_18" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_18_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Lilly Krug poses

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

 
<p style="text-align: center;"><strong>Lola Quivoron ve Julie Ledru ve Antonina Buresi </strong></p> <p><em> REUTERS/Piroschka Van De Wouw</em></p>

Lola Quivoron ve Julie Ledru ve Antonina Buresi 

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

<p style="text-align: center;"><strong>Lola Quivoron</strong></p> <p><em>REUTERS/Eric Gaillard</em></p>

Lola Quivoron

REUTERS/Eric Gaillard

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Lorena Rae </strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><em> REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_3 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_3" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_3_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Lorena Rae 

 

REUTERS/Sarah Meyssonnier

 
<p style="text-align: center;"><strong>Marta Lozano</strong></p> <p><em> REUTERS/Eric Gaillard</em></p>

Marta Lozano

REUTERS/Eric Gaillard

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Pooja Hegde </strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: left;"><em>REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_19 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_19" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_19_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Pooja Hegde

 

REUTERS/Sarah Meyssonnier

 
<div> <p style="text-align: center;"><strong>Rossy de Palma</strong></p> <p><em> REUTERS/Eric Gaillard</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_16 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_16" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_16_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Rossy de Palma

REUTERS/Eric Gaillard

 
<p style="text-align: center;"><strong>Rossy de Palma</strong></p> <p><em>REUTERS/Stephane Mahe</em></p>

Rossy de Palma

REUTERS/Stephane Mahe

<p style="text-align: center;"><strong>Simon Faliu </strong></p> <p><em>REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p>

Simon Faliu

REUTERS/Sarah Meyssonnier

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Tallia Storm</strong></p> <p><em> REUTERS/Stephane Mahe</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_34 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_34" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_34_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Tallia Storm

REUTERS/Stephane Mahe

 
<div> <p style="text-align: center;"><strong>Tilda Swinton </strong></p> <p><em> REUTERS/Stephane Mahe</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_8 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_8" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_8_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Tilda Swinton 

REUTERS/Stephane Mahe

 
<p style="text-align: center;"><strong>Tom Cruise ve Jennifer Connelly</strong></p> <p><em> REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p>

Tom Cruise ve Jennifer Connelly

REUTERS/Sarah Meyssonnier

<p style="text-align: center;"><strong>Tom Cruise </strong></p> <p><em>REUTERS/Sarah Meyssonnier</em></p>

Tom Cruise

REUTERS/Sarah Meyssonnier

<div> <p style="text-align: center;"><strong>Yseult</strong></p> <p><em> REUTERS/Stephane Mahe</em></p> </div> <div class="slide-desc-txt extended-txt-container" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 71px; bottom: 103px; z-index: 1; width: 644px; height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease 0s; color: #ffffff; font-family: knowledge-reg, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #333333;"> <div class="extended-txt mCustomScrollbar _mCS_9 mCS_no_scrollbar" style="touch-action: auto; height: 362px; padding: 34px 32px; opacity: 0;"> <div id="mCSB_9" class="mCustomScrollBox mCS-dark mCSB_vertical mCSB_inside" style="position: relative; overflow: hidden; height: 362px; max-width: 100%; outline: 0px; direction: ltr;" tabindex="0"> <div id="mCSB_9_container" class="mCSB_container mCS_y_hidden mCS_no_scrollbar_y" dir="ltr" style="overflow: visible; width: auto; height: auto; margin-right: 0px; position: relative; top: 0px; left: 0px;"> </div> </div> </div> </div>

Yseult

REUTERS/Stephane Mahe

 

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