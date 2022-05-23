2022 Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı göz kamaştırıyor

Sanat camiasının buluşma noktası Cannes Film Festivali oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes kırmızı halısı göz kamaştırdı. Oyuncular ve yönetmenlerin şıklık yarışı ise sosyal medyada gündem oldu. Cannes kırmızı halısında kimler boy gösterdi? Cannes'da hangi ünlü yıldız hangi elbise ile dikkatleri üzerine çekti?

İşte gözlerinizi alamayacağınız Cannes 2022 kırmızı halısı...