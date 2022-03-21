21 Mart gün eşitliği nedir? İşte özellikleri ve dünyaya etkileri

Gündüz ile gecenin eşit olması durumuna ekinoks deniyor. Ekinoks, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanıyor.

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanıyor.