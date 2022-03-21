21 Mart gün eşitliği nedir? İşte özellikleri ve dünyaya etkileri

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 10:49
<p><strong>21 Mart ekinoksu</strong> bugün gündemdeki yerini aldı.&nbsp;</p><p>Ekinokslar,<strong> Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki kez gerçekleşiyor.</strong></p><p><strong> Ekinokslarda gündüz ve gece eşitliği yaşanıyor.&nbsp;</strong></p><p>Bu tarihle artık gündüzler uzarken gecelerin kısalacağını söyleyebiliyoruz.</p>

21 Mart ekinoksu bugün gündemdeki yerini aldı. 

Ekinokslar, Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki kez gerçekleşiyor.

Ekinokslarda gündüz ve gece eşitliği yaşanıyor. 

Bu tarihle artık gündüzler uzarken gecelerin kısalacağını söyleyebiliyoruz.

<p>Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım),<strong> Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması</strong> sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tanımlanıyor.&nbsp;</p>

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tanımlanıyor. 

<p>Gündüz ile gecenin eşit olması durumuna ekinoks deniyor. Ekinoks, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere <strong>yılda iki kez tekrarlanıyor.</strong></p><p>Ekinoks sözcüğünün kökeni<strong> Latince aequus (eşit) ve nox (gece)</strong> sözcüklerinin birleşimi olan <em><strong>aequinoctium</strong></em> sözcüğüne dayanıyor.</p>

Gündüz ile gecenin eşit olması durumuna ekinoks deniyor. Ekinoks, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanıyor.

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanıyor.

<p>Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül <strong>Sonbahar Ekinoksu'dur.</strong></p><p>Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül <strong>İlkbahar Ekinoksu'dur.</strong></p>

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

<p><strong>21 MART, 23 EYLÜL, 21 HAZİRAN VE 21 ARALIK TARİHLERİ NEDEN ÖZELDİR?</strong></p><p>21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine <strong>"gündönümü"</strong> tarihleri, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine<strong> ekinoks (gece - gündüz eşitliği)</strong> tarihleri denir.</p>

21 MART, 23 EYLÜL, 21 HAZİRAN VE 21 ARALIK TARİHLERİ NEDEN ÖZELDİR?

21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine "gündönümü" tarihleri, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece - gündüz eşitliği) tarihleri denir.

<p><strong>21 Aralık Kış gündönümünde</strong> Dünya'ya;</p><p>Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile gelir.&nbsp;</p><p><strong>Kış mevsiminin başlangıcıdır.</strong></p>

21 Aralık Kış gündönümünde Dünya'ya;

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile gelir. 

Kış mevsiminin başlangıcıdır.

<p>21 Mart Yaz gündönümünde Dünya'ya;</p><p><em>Güneş ışınları dik açı ile ( 0° ) enlemi olan ekvator üzerindedir.</em></p>

21 Mart Yaz gündönümünde Dünya'ya;

Güneş ışınları dik açı ile ( 0° ) enlemi olan ekvator üzerindedir.

<p><strong>21 MART</strong></p><p>Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti <strong>Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.</strong> </p><p><em>Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.</em> </p>

21 MART

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

<p><em>Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. </em></p><p>Bu tarihten itibaren <strong>Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.</strong><br></p>

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

<p>Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. </p><p><strong>Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. </strong></p><p>Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.&nbsp;<br></p>

Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.

Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. 

<p>Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.</p><p><strong> Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin,</strong> <strong>Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.</strong><br></p>

Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

<p><strong>23 EYLÜL&nbsp;</strong></p><p>Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. G<strong>üneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.</strong></p>

23 EYLÜL 

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

<p><em>Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.</em> </p><p>Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. <strong>Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır.&nbsp;</strong><br></p>

Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. 

<p>&nbsp;<strong>Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.&nbsp;</strong><br></p>

 Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. 

<p>Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. </p><p><strong>Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur.&nbsp;</strong><br></p>

Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. 

<p>Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.<br></p>

Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler