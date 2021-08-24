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Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. 3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu. Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba’nın gün içerisinde pedogoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.
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