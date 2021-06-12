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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, "Ameliyattan önce vasiyetini hazırladı" başlıklı yazısında Gülay'ın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahlillerini yaptırdığını ve tedavisine başlandığını söyledi. Bir haftaya kadar şarkıcının rahim kanseri ameliyatı olacağını belirten Eyüboğlu, Gülay'ın açıklamaları da ekledi.
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SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Şarkıcı ameliyat öncesi Eyüboğlu'na yaptığı açıklamada "Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için" ifadelerini kullandı.
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