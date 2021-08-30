7

Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki kutlamalar, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Makas, Ala ve Aksun, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Makas, Ala ve Aksun, aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı. 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının da marşlar seslendirdiği tören, askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.