Başkent’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.
TBMM Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı marşlar seslendirdi.
Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.
İstanbul Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi.
Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tören aracının üzerinden tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.
Isparta'da düzenlenen törende saygı duruşumda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Vali Ömer Seymenooğlu, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Halk oyunlarının sergilendiği ve şiirlerin okunduğu kutlama, tören geçişinin ardından sona erdi.
Tunceli' de valilik bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programa, protokol üyeleri ve yurttaşlar katıldı.
Ardahan'da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ve katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı. Günün anlam ve önemini ifade eden şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalar, resmi geçit töreni ile sona erdi.
Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki kutlamalar, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Makas, Ala ve Aksun, valilik makamında tebrikleri kabul etti.
Ordu Caddesi'ndeki törende de Makas, Ala ve Aksun, aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı. 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının da marşlar seslendirdiği tören, askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.
Ağrı'da Abide Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Osman Varol ve beraberindekiler, alanda bulunan Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bırakarak dua etti. Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrası, tören programı Adalet Sarayı önünde devam etti.
Samsun'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Batıpark'ta süren törende protokol üyeleri halkın bayramını kutladı.
Saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Gençlerin spor gösterileri ve halk oyunları danslarının ardından Garnizon Komutanlığı Bandosu mini bir konser verdi.
Tören, askeri birlik ve muharip gazilerin bayrak ve flamalarla geçişiyle sona erdi.
Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Ferhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile çeşitli kurumların temsilcileri anıta çelenk sundu.
Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda da tören düzenlendi.
Çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, yıl içinde uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporculara ödül verildi. Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, kurumların kortej geçişiyle sona erdi.
Törenlere, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.
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