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'YAŞATMAYI SEVERDİ'

Akademisyen Alper Akgül, organ bağışının önemini bir kez daha anladıklarını söyleyerek "Eşimle üniversite yıllarından itibaren birlikteydik. Eşim kendisini tanıdığım günden beri yaşatmayı çok seven birisiydi. Her tarafta kediler var görüyorsunuz. 3 sene kadar önce bana bir mesaj geldi 'eşiniz organ bağışında bulunmuştur' diye. Kendisine sordum akşam. Bana 'bir gün öleceğiz, en azından arkamızda açık bir kapımız olsun, insanlar bize dua ederler' dedi. Hiç beklenmedik bir şekilde kendisi bizi bırakıp gitti. Bilmiyordum ölümünün bu kadar yakın olduğunu. İnanın gencinden yaşlısına o kadar organ bağışına ihtiyacı olan insan var ki. Bir böbreğe muhtaç olan gencecik insanlar var. Ben eşimin organlarını bağışladığı kişilerde yaşadığını biliyorum.

Gencecik insanlar yaşayacaklar organ bağışıyla. Çocuklarımın annesi gitti; ama yaşaması gereken başka anneler de var. Organ bağışının bir farkındalık olması lazım" dedi.

'BİZ DE AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİZ'

Kendisinin de organlarını bağışlayacağını belirten Alper Akgül, "Nasip olursa biz de aynı yolda yürüyeceğiz, biz de organlarımızı bağışlayacağız. Büyük oğlum Eymen 'baba 18 yaşından önce bağışlanmıyormuş' diyor. Beklemesini söyledim, 18 yaşına gelince yapabileceğini anlattım. Gencecik insanlar var. Bir anneyi, bir yavruyu yaşatmak lazım. Organ bağışına yapmak lazım. Bir farkındalık olması lazım. Bizim ülkemizde farklı fikirler ileri sürenler var. İnsan vücuttan ibaret bir varlık değil. Birilerinin kurtulmasını sağlayacak ve bağışlamak gerekiyor" diye konuştu.