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İnşaat sektöründe son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler listesi de açıklandı. ENR listesi olarak bilinen ve 'csnturkiye' tarafından açıklanan listeye göre ilk 5'deki firmalar 5 yılda 161 milyar 306 milyon liralık 55 ihale aldı.

