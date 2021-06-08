<p>En çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında ilk 5'te Kalyon, Kolin, Cengiz, Erg, Rönesans bulunuyor. Söz konusu bu şirketlerin aldığı 55 ihalenin tam 52'si rekabete kapalı olarak yapıldı.<br></p>
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En çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında ilk 5'te Kalyon, Kolin, Cengiz, Erg, Rönesans bulunuyor. Söz konusu bu şirketlerin aldığı 55 ihalenin tam 52'si rekabete kapalı olarak yapıldı.

<p>AKP'nin 'gözde' müteahhitleri büyük kamu ihalelerinin neredeyse tamamını almaya devam ediyor ve dev&nbsp;projelerle ilgili ihalelerin büyük çoğunluğu kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapılıyor.<br></p>
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AKP'nin 'gözde' müteahhitleri büyük kamu ihalelerinin neredeyse tamamını almaya devam ediyor ve dev projelerle ilgili ihalelerin büyük çoğunluğu kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapılıyor.

<p>2020'de Dünya Bankası'nın açıkladığı listeye göre; Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirket arasında...</p>
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2020'de Dünya Bankası'nın açıkladığı listeye göre; Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirket arasında...

<p>Öte yandan 2020'de açıklanmayan ihalelerin toplam tutarı yaklaşık olarak 40.5 milyar TL olurken, açıklanan ihale tutarı ise 1 milyar 446 milyon TL olarak gerçekleşti.</p>
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Öte yandan 2020'de açıklanmayan ihalelerin toplam tutarı yaklaşık olarak 40.5 milyar TL olurken, açıklanan ihale tutarı ise 1 milyar 446 milyon TL olarak gerçekleşti.

<p>İnşaat sektöründe son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler listesi de açıklandı. ENR listesi olarak bilinen ve 'csnturkiye' tarafından açıklanan listeye göre ilk 5'deki firmalar 5 yılda 161 milyar 306 milyon liralık 55 ihale aldı.<br></p>
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İnşaat sektöründe son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler listesi de açıklandı. ENR listesi olarak bilinen ve 'csnturkiye' tarafından açıklanan listeye göre ilk 5'deki firmalar 5 yılda 161 milyar 306 milyon liralık 55 ihale aldı.

<p>En çok ihale alan 5 şirket:</p><p><em>1-Kalyon Holding</em></p><p><em>2-Kolin</em></p><p><em>3-Cengiz İnşaat&nbsp;</em></p><p><em>4-ERG İnşaat</em></p><p><em>5-Rönesans Holding</em></p>
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En çok ihale alan 5 şirket:

1-Kalyon Holding

2-Kolin

3-Cengiz İnşaat 

4-ERG İnşaat

5-Rönesans Holding

<p>- Kalyon; 49.7 milyar lira tutarında 17 sözleşme,&nbsp;</p><p>- Kolin; 40,4 milyarlık 15 ihale,&nbsp;</p><p>- Cengiz; 12 ayrı ihalede toplam 33.9 milyarlık sözleşme,</p><p>- ERG; 21,3 milyar lira tutarındaki Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren ihalesi,</p><p>- Rönesans; 10 ihalede 15,8 milyar liralık ihale.</p>
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- Kalyon; 49.7 milyar lira tutarında 17 sözleşme, 

- Kolin; 40,4 milyarlık 15 ihale, 

- Cengiz; 12 ayrı ihalede toplam 33.9 milyarlık sözleşme,

- ERG; 21,3 milyar lira tutarındaki Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren ihalesi,

- Rönesans; 10 ihalede 15,8 milyar liralık ihale.

<p>55 ihalenin 52'si istisna yöntem kullanılarak, rekabete kapalı yapıldı. 37 ihale 21/b pazarlık usulü (davet) yöntemiyle yapıldı. 13 ihale 'belli istekliler', 1 ihale 'istisna', 1 ihale 'Emlak Konut', 3 ihale ise 'açık' yöntemle yapıldı.<br></p>
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55 ihalenin 52'si istisna yöntem kullanılarak, rekabete kapalı yapıldı. 37 ihale 21/b pazarlık usulü (davet) yöntemiyle yapıldı. 13 ihale 'belli istekliler', 1 ihale 'istisna', 1 ihale 'Emlak Konut', 3 ihale ise 'açık' yöntemle yapıldı.

<p>İlk 5'i takip eden diğer şirketler de şöyle: Makyol, Özgün Yapı, Özaltın, Taşyapı, Yapı ve Yapı, İC İçtaş, Astur, Limak, Nurol, Gülermak, YSE, İzbeton, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi ve Eze.<br data-mce-bogus="1"></p>
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İlk 5'i takip eden diğer şirketler de şöyle: Makyol, Özgün Yapı, Özaltın, Taşyapı, Yapı ve Yapı, İC İçtaş, Astur, Limak, Nurol, Gülermak, YSE, İzbeton, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi ve Eze.

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