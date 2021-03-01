<p>Sinema ve TV yapımlarının en prestijli ödüllerinden Altın Küre ödülleri bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.<br></p><p>En iyi film (drama) ödülünü "Nomadland" alırken, En İyi Yönetmen ödülü de filmin yönetmeni Chloé Zhao'nun oldu. Ödül, Bryce Dallas Howard (sağda) tarafından verildi.</p><p>Zhao ödül konuşmasında, "Film çekmeye ve hikayeler anlatmaya aşık oldum çünkü bize birlikte gülme ve ağlama, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve birbirimize daha fazla şefkat gösterme şansı verdi. Bu yüzden, yaptığım şeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.</p>
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Sinema ve TV yapımlarının en prestijli ödüllerinden Altın Küre ödülleri bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

En iyi film (drama) ödülünü "Nomadland" alırken, En İyi Yönetmen ödülü de filmin yönetmeni Chloé Zhao'nun oldu. Ödül, Bryce Dallas Howard (sağda) tarafından verildi.

Zhao ödül konuşmasında, "Film çekmeye ve hikayeler anlatmaya aşık oldum çünkü bize birlikte gülme ve ağlama, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve birbirimize daha fazla şefkat gösterme şansı verdi. Bu yüzden, yaptığım şeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

<p>Komedi ya da Müzikal dalında En İyi Film ödülüne "Borat Subsequent Moviefilm" değer görüldü. Sacha Baron Cohen ise filmdeki rolüyle Komedi-Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödül Kristen Wiig ve Annie Mumolo tarafından verildi.</p><p>Cohen ödülü alırken HFPA'nın hiç siyah üyesinin olmamasına atıfta bulunarak, "Tüm beyaz HFPA üyelerine teşekkür ederim" dedi.</p><p>Aldığı ikinci ödülde ise eski ABD Başkanı Donal Trump'ın seçim hileleri iddialarıyla alay eden Cohen, "Donald Trump sonuca itiraz ediyor. Birçok ölü insanın oy kullandığını iddia ediyor ki bu HFPA hakkında söylenecek çok kaba bir şey" diye konuştu.</p>
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Komedi ya da Müzikal dalında En İyi Film ödülüne "Borat Subsequent Moviefilm" değer görüldü. Sacha Baron Cohen ise filmdeki rolüyle Komedi-Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödül Kristen Wiig ve Annie Mumolo tarafından verildi.

Cohen ödülü alırken HFPA'nın hiç siyah üyesinin olmamasına atıfta bulunarak, "Tüm beyaz HFPA üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Aldığı ikinci ödülde ise eski ABD Başkanı Donal Trump'ın seçim hileleri iddialarıyla alay eden Cohen, "Donald Trump sonuca itiraz ediyor. Birçok ölü insanın oy kullandığını iddia ediyor ki bu HFPA hakkında söylenecek çok kaba bir şey" diye konuştu.

<p>Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne, Ma Rainey’s Black Bottom filmindeki rolüyle, geçen yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman değer görüldü. Boseman'ın ödülünü Renee Zellweger duyurdu.</p>
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Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne, Ma Rainey’s Black Bottom filmindeki rolüyle, geçen yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman değer görüldü. Boseman'ın ödülünü Renee Zellweger duyurdu.

<p>Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise The United States vs. Billie Holiday filmindeki rolüyle Andra Day aldı. Day'in ödülü Joaquin Phoenix tarafından verildi.<br></p>
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Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise The United States vs. Billie Holiday filmindeki rolüyle Andra Day aldı. Day'in ödülü Joaquin Phoenix tarafından verildi.

<p>Komedi-Müzikal dalındaki en iyi kadın oyuncu ödülü ise I Care A Lot filmindeki rolüyle Rosamund Pike'ın oldu.<br></p>
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Komedi-Müzikal dalındaki en iyi kadın oyuncu ödülü ise I Care A Lot filmindeki rolüyle Rosamund Pike'ın oldu.

<p>Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah'taki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne sahip oldu.<br></p>
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Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah'taki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne sahip oldu.

<p>Tüm film kategorilerinde değerlendirilen en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü The Mauritanian filmdeki rolüyle Jodie Foster'ın oldu. Ödül Jamie Lee Curtis tarafından verildi.<br></p>
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Tüm film kategorilerinde değerlendirilen en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü The Mauritanian filmdeki rolüyle Jodie Foster'ın oldu. Ödül Jamie Lee Curtis tarafından verildi.

<p>Yabancı dilde en iyi film ödülü ise ABD yapımı Korece çekilen Minari'ye takdim edildi.<br></p><p>Gal Gadot tarafından verilen ödülü, filmin yönetmeni Lee Isaac Chung kızıyla birlikte aldı.</p>
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Yabancı dilde en iyi film ödülü ise ABD yapımı Korece çekilen Minari'ye takdim edildi.

Gal Gadot tarafından verilen ödülü, filmin yönetmeni Lee Isaac Chung kızıyla birlikte aldı.

<p>Drama dizileri kategorisinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülleri The Crown dizisinin iki başrol oyuncusu Emma Corrin ve Josh O'Connor'ın oldu.</p><p>The Crown ise en iyi drama dizi ödülüne layık görüldü.<br></p>
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Drama dizileri kategorisinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülleri The Crown dizisinin iki başrol oyuncusu Emma Corrin ve Josh O'Connor'ın oldu.

The Crown ise en iyi drama dizi ödülüne layık görüldü.

<p>Schitt's Creek dizisi de komedi/müzikal dizi kategorisinde en iyi dizi ödülünü aldı. Dizinin başrol oyuncusu Catherine O'Hara da aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülünü elde etti.<br></p>
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Schitt's Creek dizisi de komedi/müzikal dizi kategorisinde en iyi dizi ödülünü aldı. Dizinin başrol oyuncusu Catherine O'Hara da aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülünü elde etti.

<p>En iyi mini dizi ödülü The Queen's Gambit'in; bu kategoride en iyi kadın oyuncu ödülü ise dizinin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy'un oldu.<br></p>
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En iyi mini dizi ödülü The Queen's Gambit'in; bu kategoride en iyi kadın oyuncu ödülü ise dizinin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy'un oldu.

<p>Ted Lasso dizisindeki rolüyle Jason Sudeikis de aynı kategoride en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip oldu.<br></p>
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Ted Lasso dizisindeki rolüyle Jason Sudeikis de aynı kategoride en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip oldu.

<p>Mark Ruffalo ise Mini Dizi/TV Filmi kategorisinde I Know This Much Is True dizisinde aldığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.<br></p>
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Mark Ruffalo ise Mini Dizi/TV Filmi kategorisinde I Know This Much Is True dizisinde aldığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

<p>Steve McQueen imzalı BBC yapımı Small Axe dizisinin oyuncusu John Boyega da aynı kategoride en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Boyega törene evinden bağlandı. Ödül konuşmasında ise, "Şoke oldum ve altımda eşofmanım var ama bu heyecan verici" diyerek izleyenleri güldürdü.<br></p>
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Steve McQueen imzalı BBC yapımı Small Axe dizisinin oyuncusu John Boyega da aynı kategoride en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Boyega törene evinden bağlandı. Ödül konuşmasında ise, "Şoke oldum ve altımda eşofmanım var ama bu heyecan verici" diyerek izleyenleri güldürdü.

<p>The Crown dizisindeki rolüyle Gillian Anderson da mini dizi kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne sahip oldu.</p>
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The Crown dizisindeki rolüyle Gillian Anderson da mini dizi kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne sahip oldu.

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