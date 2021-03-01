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Komedi ya da Müzikal dalında En İyi Film ödülüne "Borat Subsequent Moviefilm" değer görüldü. Sacha Baron Cohen ise filmdeki rolüyle Komedi-Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödül Kristen Wiig ve Annie Mumolo tarafından verildi.

Cohen ödülü alırken HFPA'nın hiç siyah üyesinin olmamasına atıfta bulunarak, "Tüm beyaz HFPA üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Aldığı ikinci ödülde ise eski ABD Başkanı Donal Trump'ın seçim hileleri iddialarıyla alay eden Cohen, "Donald Trump sonuca itiraz ediyor. Birçok ölü insanın oy kullandığını iddia ediyor ki bu HFPA hakkında söylenecek çok kaba bir şey" diye konuştu.