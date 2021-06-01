Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'daki hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, maç performansı ve müsabaka sayısı az olan oyuncuları görmek açısından önemli bir hazırlık maçını geride bıraktıklarını belirterek, takımdan ayrılacak 4 futbolcu ile ilgili "Yarın akşam karar vereceğim. Bugün bir müsabaka oynadık. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" açıklamalarında bulunmuştu.
Milliler'in 30 kişilik kadrosu şöyleydi:
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu
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