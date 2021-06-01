<p>A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçından sonra yaptığı açıklamalarda, 4 futbolcunun takımdan ayrılacağını belirtmişti.</p>
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçından sonra yaptığı açıklamalarda, 4 futbolcunun takımdan ayrılacağını belirtmişti.

<p>Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'daki hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, maç performansı ve müsabaka sayısı az olan oyuncuları görmek açısından önemli bir hazırlık maçını geride bıraktıklarını belirterek, takımdan ayrılacak 4 futbolcu ile ilgili "Yarın akşam karar vereceğim. Bugün bir müsabaka oynadık. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" açıklamalarında bulunmuştu.</p>
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Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'daki hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, maç performansı ve müsabaka sayısı az olan oyuncuları görmek açısından önemli bir hazırlık maçını geride bıraktıklarını belirterek, takımdan ayrılacak 4 futbolcu ile ilgili "Yarın akşam karar vereceğim. Bugün bir müsabaka oynadık. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" açıklamalarında bulunmuştu.

<p>Güneş bugün yaptığı basın toplantısında, takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu açıkladı.</p>
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Güneş bugün yaptığı basın toplantısında, takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu açıkladı.

<p>Gökhan Akkan</p><p>Efecan Karaca</p><p>Halil Akbunar&nbsp;</p><p>Mahmut Tekdemir&nbsp;</p>
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Gökhan Akkan

Efecan Karaca

Halil Akbunar 

Mahmut Tekdemir 

<p>Milliler'in 30 kişilik kadrosu şöyleydi:</p><p>KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan</p><p>DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz</p><p>ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu</p><p>FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu</p>
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Milliler'in 30 kişilik kadrosu şöyleydi:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

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