Arif Kızılyalın, Anadolu Efes'in Euroleague zaferini değerlendirdi

01 Haziran 2021 Salı, 10:23

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes hakkında açıklamalarda bulundu.

Kızılyalın, Anadolu Efes'in bu başarısını Türkiye'nin bir basketbol ülkesi olduğu şeklinde değerlendirerek, "Bu aşağı yukarı 30 senedir böyle. 2017'de Fenerbahçe Obradovic ile İstanbul'da Avrupa şampiyonu olmuştu. Ondan önce, kıl payı kaçan bir kupa var. Yıllardır Türk basketbolu, Avrupa'nın en üst organizasyonu olan Euroleague'de temsil ediliyor. Geçen sene Anadolu Efes eğer salgın olmasaydı, eğer koronavirüs (Covid-19) salgını dünyayı etkilemeseydi, Euroleague kupasını müzesine taşıyacaktı. Ki Anadolu Efes geçen sene çok daha formdaydı. İçerie dışarıda, CSKA'yı, Barcelona'yı, Real Madrid'i yeniyordu. Çok farklı kadrosuyla ve daha diri, Euroleague sertliğindeki oyunuyla parmak ısırtıyordu. Fakat, o biraz da Balkanlardaki Euroleague temsilcilerinin oyunuyla bozuldu. Efes, kadrosunu korumak için çok uğraştı ama koronavirüs onları çok etkiledi. İlk 5'te oynayan 8-9 oyuncusu salgın nedeniyle tedavi gördü. O arada Shane Larkin'in sakatlığı söz konusu oldu. Efes, kendini bulamadı, ta ki Dörtlü Final yaklaşana kadar. Efes kendini buldu ve önce CSKA'yı, sonra da finalde Barcelona'yı yenerek Türk basketbol tarihine geçti, Türkiye'nin bir basketbol ülkesi olduğunu kanıtladı. Şöyle değerlendiriyorum ben, EuroLeague Avrupa'daki NBA ile eş değerdir. Amerika kıtasında nasıl 1 numaralı basketbol organizasyonu NBA ise, Avrupa'nın da 1 numarası EuroLeague'dir. Devler, dev bütçelerle mücadele ediyor burada." dedi.

Arif Kızılyalın sözlerine, "Anadolu Efes söz konusu olunca Tuncay Özilhan ve Yazıcı ailesini kutlamak gerekiyor. Salgına rağmen yatırımı kesmediler, kadroyu korudular, en önemlisi Dörtlü Final'e gitmeden önce koçlarıyla sözleşme yenileyerek ona güvenlerini ifade ettiler. Ki Ergin Ataman bakıldığı zaman zor bir antrenöe. Prensipleri olan, bazı isimler üzerinde ısrar eden, bir CSKA, Real Madrid, Barselona gibi sürekli maç antrenman programını işletmeye çalışan bir zihniyete sahip. " şeklinde devam etti.

"TARAFTARLARIN KENDİSİNE 'GERGİN' LAKABINI TAKTIĞI HOCAMIZ TÜRKİYE'YE BU ZAFERİ YAŞATTI"

Anadolu Efes'in geçmişteki başarılarılarını ve Ergin Ataman'ı değerlendiren Kızılyalın, "Bakıldığı zaman Anadolu Efes'ten önce Euroleague kupasını kazanan bir Türk takımı var: Fenerbahçe. Ondan önce Kadınlar EuroLeague'de Galatasaray şampiyon olmuştu. Yine önceki yıllarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın EuroCup ve EuroChallenge zaferleri var. Belki de bugün Anadolu Efes'in ilk tohumlarının atıldığı 1996'da kazanılan Avrupa Koraç Kupası zaferi var. Orada en tepede bir isim var: Aydın Örs. Örs'ün ekibinde Çetin Çeki, Ufuk Sarıca, Tamer Uyguç gibi çok değerli isimler vardı. O Koraç Kupası'nda Aydın Örs'ün iki tane yardımcısı vardı: Oktay Mahmuti ve Ergin Ataman. Ataman, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyip tedrisatını tamamlayıp Efes'e döndü ve bugün, taraftarların da kendisine 'Gergin' diye lakap taktığı ve kendisinin de kabullendiği hocamız Türkiye'ye bu zaferi yaşattı." açıklamalarında bulundu.

"TÜRK TAKIMLARINDA RENK KÖRLÜĞÜ VAR"

Kızılyalın, bütün kulüplerin tebrik mesajı yayımlamasına rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Anadolu Efes'i tebrik etmemesiyle ilgili olarak, "Şaşırdım ve üzüldüm. Türkiye'de renk körlüğü var ne yazık ki. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil, diğer tüm takımlarda çeşitli olaylarda bu renk körlüğü ortaya çıkıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı, spor kulüplerinin yüzde 99,9'u kutlamış, siyasiler, sanatçılar, tiyatro ve müzik dünyasının Fenerbahçeli olarak bilinen isimleri kutlamışsa, sen de kutlayacaksın. Ortada bir başarı varsa, üstelik senin 2017 yılında, Aziz Yıldırım'ın büyük yatırımları sonucu koç Obradovic ile gelen bir Euroleague şampiyonluğun var ve Türkiye'ye bu Euroleague şampiyonluğunu 2'nci kez kazanan bir Anadolu Efes var. Sen Ergin Ataman ile aran bozuk olduğu için kutlamıyorsun. Bu gerçekten doğru olmadı. Fenerbahçe bu konuyu tekrar gözden geçirmeli. Ergin Ataman'ı sevmek zorunda değilsiniz, ama ortada bir başarı vardır, buna saygı duymak zorundasınız. Çünkü bugün itibarıyla Avrupa basketbolunun en üst sırasında Anadolu Efes adı yer alıyor." şeklinde görüşlerini belirtti.