Ahmet Nur Çebi'den çok konuşulacak itiraf: "Ali Koç'un baskısıyla oldum"

01 Haziran 2021 Salı, 10:28

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig Kupası’nı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı Lig Radyo programında sezon değerlendirmesi ve başkanlığıyla ilgili özel açıklamalar yaptı.

“ÇOCUKLUĞUM BEŞİKTAŞ’LA GEÇTİ”

"Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Çocukluğum da onunla geçti. Hazır ve plansız olarak başkan bulduk kendimizi. Başkan olarak 18 ayımız geçti.Trabzonspor ile babamın doğal bir ilişkisi var. Yalnızca altyapıya vermek üzere ayırdığı bir bütçesi vardır. Her sene o para oraya gider. Karabük'te de çocukların ilgi alanı olsun diye Karabükspor'u kurdu. İyi insandır. Fabrikaya gider gelir. İşçiler 'Yaşar Baba' der"

Çebi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak da "Pandemi nedeniyle kupa töreni yapamadık. Birçok insanı davet edemedik, unuttuk. Önce 3 bin dediler, sonra 300, sonra 500, akşam 1000 dediler. Buradan kırgın olan taraftarlara 'Kusura bakmayın' diyorum. Bizim elimizde değildi." açıklamasını yaptı.

“SERGEN YALÇIN’I KEŞKE BİZDEN ÖNCE KEŞFETSELERDİ”

Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Abdullah Avcı'nın ayrılışıyla 13'üncülükten 3'üncülüğe çıktık kısa sürede. Sergen Hoca'yı keşke bizden önce de keşfetselerdi." yorumunda bulundu.

Çebi açıklamalarında, Kulüpler Birliği'ne Ali Koç'un baskısıyla başkan olduğunu da belirtti: "Ben bir defa Kulüpler Birliği'ne arkadaşlarımın baskıyla geldim. Sayın Sepil bırakmak istedi ama ricam için uzun bir süre erteledi. Ali Koç Beyefendi'nin baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum."

Çebi, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi "Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa'ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, 'Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin' dedi."

“TARAFTARIN DEDİĞİNE SAYGI GÖSTERİYORUM AMA TRANSFERDE BİLDİĞİMİ OKUYACAĞIM”

Çebi, transferler hakkında "Taraftarı seviyorum, kıymetli ama baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok." açıklamalarında bulundu.

Ahmet Nur Çebi son olarak Beşiktaş Icrypex'te oynayan Alperen Şengün ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Alperen Şengün bir defa NBA'e gider. Ona engel olamıyoruz. Gidecekler ama gitsinler, bahtları açık olsun." dedi.



