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Kendisinin daha önce milli takımla 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu hatırlatılan Güneş, "O kupa benim için geride kaldı. Bugün kadromuzda 2001 doğumlu oyuncumuz Rıdvan Yılmaz var. Pek çok şey değişti. Ama etrafımızda aynı heyecanı hissettiğimiz doğru." yorumunu yaptı.

O dönemki takımla bu takımın orta yönlerinin sorulması üzerine Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi oyuncularım var. Ama başarı başka bir şey. O dönemki oyuncular, hem kulüp bazında hem milli takımla uluslararası başarılar elde etti. Ama yine de karşılaştırma yapmak adil değil. Benzerliklerden bahsetmem gerekirse ikisinin de güçlü bir karakteri olduğunu söylerim. Ülkelerini, takımlarını seviyorlar. Futbol oynamak istiyorlar ve futbol sevgisi var. Herkesin sorumluluk üstlendiği bir takım oluşturmak için bu sevgiyi ön plana koymaya çalıştık. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle. Öncekiler tarih yazdı, şimdi geleceği yapabiliriz."