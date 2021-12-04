A101'de zam fırtınası: Etiketler tek tek değiştirildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.
TL'DE DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ
Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.
MAĞAZA MARKET'SEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mağaza Market-Sen, ''TÜİK'in açıkladığı #enflasyon oranının ardından sendikamızın çağrısıyla onlarca marketten yüzlerce ürün etiketi işçiler tarafından fotoğraflandı. İşçiler hala marketlerde ürünlerin etiketlerini değiştiriyor. 4 Aralık sabahı marketlerde ürünler yeni zamlarıyla yerini alacak. Bebek bezi, peynir, deterjan... En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında'' ifadelerine yer verildi.
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