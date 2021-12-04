A101'de zam fırtınası: Etiketler tek tek değiştirildi

TL'DE DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ

Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.