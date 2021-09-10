<p>Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Amerika – Karayipler mücadelesinde, ABD Honduras'ı mağlup ederken Galatasaraylı De Andre Yedlin asist yaptı.</p>
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Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Amerika – Karayipler mücadelesinde, ABD Honduras'ı mağlup ederken Galatasaraylı De Andre Yedlin asist yaptı.

<p>ABD'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği maça yedek kulübesinde başlayan ve 73'te oyuna giren DeAndre Yedlin, oyuna girdikten kısa bir süre sonra asist yaptı.&nbsp;</p>
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ABD'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği maça yedek kulübesinde başlayan ve 73'te oyuna giren DeAndre Yedlin, oyuna girdikten kısa bir süre sonra asist yaptı. 

<p>Yedlin sağ kanatta buluştuğu topu içeriye ortalayarak Ricardo Daniel Pepi’yle topu buluşturdu.&nbsp;</p>
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Yedlin sağ kanatta buluştuğu topu içeriye ortalayarak Ricardo Daniel Pepi’yle topu buluşturdu. 

<p>ABD 75'te 2-1 öne geçmesinin ardından attığı 2 gol ile maçı 4-1 galip bitirdi.</p>
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ABD 75'te 2-1 öne geçmesinin ardından attığı 2 gol ile maçı 4-1 galip bitirdi.

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