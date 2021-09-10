Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesi sağ bek krizi!
Galatasaray, Süper Lig’in dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Terim sakatlar nedeniyle sıkıntılı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman bölgesel diziliş ve ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından dün çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Romanya’nın dün Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicaldau, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.
Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson ile birlikte bu sezon yeniden takıma katılan Halil Dervişoğlu ve dün bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Yeni transfer Gustavo Assunçao da ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama antrenmanda yer almadı. Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı.Yedlin'in de durumunun netlik kazanmadığı açıklandı. Cezayir Milli Takımı ile oynadığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.
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