ABD'li doktorlardan iki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
"İLK KEZ AŞI OLANLARIN SAYISINI GEÇTİ..."
Dünya genelinde yapılan çeşitli araştırmalarda, iki doz BioNTech aşısı sonrası oluşan bağışıklığın azaldığını ortaya koyarken ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, üçüncü yardımcı doz aşı olanların sayısının ilk kez aşı olanların sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.
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