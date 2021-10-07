ABD’li mafya lideri Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 13:21
<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık arttırmayla satılacağını açıkladı.<br></p>

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık arttırmayla satılacağını açıkladı.

<p>Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.</p>

Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.

<p>Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.<br></p>

Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.

<p>Al Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.<br></p>

Al Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.

<p>Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı “AL” yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.&nbsp;<br></p>

Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı “AL” yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor. 

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