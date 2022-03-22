Abramovich'in dev yatlarından biri Marmaris'e demirledi

Reuters
22 Mart 2022 Salı, 10:32
<p>Rus milyarder <strong>Roman Abramovich'in</strong> dev yatı, bir liman kaynağının verdiği bilgiye göre Marmaris kıyısına demirledi.</p><p>Bir önceki gün Abramovich'in diğer bir lüks yatı Bodrum kıyılarına demirlemişti.</p>

Rus milyarder Roman Abramovich'in dev yatı, bir liman kaynağının verdiği bilgiye göre Marmaris kıyısına demirledi.

Bir önceki gün Abramovich'in diğer bir lüks yatı Bodrum kıyılarına demirlemişti.

<p>Marine Traffic verilerine göre, Rus milyarderin Eclipse adlı 162.5 metre uzunluğundaki, Bermuda bandıralı devasa yatı Girit ve Rodos Adası'nı geçtikten sonra bağlı bulunduğu limandan yaklaşık 3 kilometre öteye Marmaris istikametine doğru yol almıştı.</p>

Marine Traffic verilerine göre, Rus milyarderin Eclipse adlı 162.5 metre uzunluğundaki, Bermuda bandıralı devasa yatı Girit ve Rodos Adası'nı geçtikten sonra bağlı bulunduğu limandan yaklaşık 3 kilometre öteye Marmaris istikametine doğru yol almıştı.

<p>Rus oligarkın Solaris adlı yatıysa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kara sularından uzakta Bodrum limanında demirlemişti.</p>

Rus oligarkın Solaris adlı yatıysa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kara sularından uzakta Bodrum limanında demirlemişti.

<p>Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında AB devletleri ve İngiltere Rus oligarkların mal varlıklarına ve yatlarına el koymuştu.</p>

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında AB devletleri ve İngiltere Rus oligarkların mal varlıklarına ve yatlarına el koymuştu.

<p>Abramovich'in bu iki yattan birinde olduğuna dair bir işaret yok. Rus milyarder geçen hafta İstanbul'dan özel jetiyle Moskova'ya gitmişti.</p>

Abramovich'in bu iki yattan birinde olduğuna dair bir işaret yok. Rus milyarder geçen hafta İstanbul'dan özel jetiyle Moskova'ya gitmişti.

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