Achilles tendonu ve mitolojide Achilles kahramanının özellikleri
Aşil tendonu, bacağın baldır kaslarının büyük tendonu, ayak bileğinin arkasında topuğa tutunan tendona verilen isim. Aşil tendonu iltihabına ise Aşil tendiniti deniliyor. Baldırın arka bölümündeki kas grubunun topuk kemiğine birleşmesini sağlayan yapıya Akhilleus'un öyküsünden esinlenilerek Aşil tendonu adı verildi.
İşte Achilles/Akhilleus/Aşil tendonu ve mitolojide Aşil…
Aşil tendonunun kopmasına tıpta "Aşil Tendon Rüptürü" deniyor ve ameliyat sonucu tendon tamiri yapılabiliyor. 6 ile 10 hafta kadar uzun bacak alçısı uygulanıyor ve fizik tedavi sonucunda tendon iyileştiriliyor. Uzun zaman alan tedavi süreci nedeniyle spor aktivilerine ve normal hayat aktivitelerine dönüş geç oluyor.
Detay not: Ruanda soykırımında Hutular, Tutsiler'i öldürmekten yorulunca, onların kaçmalarını önlemek için Aşil tendonlarını kesti.
AKHİLLEUS ANLATISI
Mitolojide Akhilleus, annesi tanrı, babası ölümlü bir kral olan yarı tanrı; Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olarak anlatılıyor. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul ediliyor. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri olan Achilles, Truva Savaşı'nın Grek kahramanlarının başında geliyor ve Homeros'un İlyada mitolojik eserinde ise Greklerin en büyük savaşçısı olarak başkarakter. Homeros'un MÖ 720'lerde yazmış olduğu on altı bin dizelik İlyada eserinde Achilles yer alıyor.
ÖLÜMSÜZ ACHİLLES
Annesi Thetis, oğlunu ölümsüzlük nehri Styx'te yıkarken elini suya değdirmemesi öğütlendiği için onu sol topuğundan tutup suya batırdı. Böylece Achilles’in yalnızca oradan vurulursa öleceğine inanıldı. Efsaneye göre öleceğini bildiği hâlde Helen'i geri almak için yapılan ve en büyük savaş kabul edilen Truva Savaşı'na adının sonsuza kadar anılması için katılan Achilles, Truvalı Prens Paris tarafından sol topuğundan okla vurularak öldü.
Bu yüzden ayak topuğunda yer alan tendona "aşil tendonu" adı verildi.
Başka bir anlatı ise Achilles şöyle anlatılıyor:
Thetis'ten doğacak çocuğun tüm tanrılardan daha güçlü olacağı kehaneti üzerine Thetis, Peleus ile yani bir ölümlü ile zorla evlendirildi. Thetis doğan çocuklarının ölümlü taraflarını yok etmek için kocasından gizlice onları doğar doğmaz ateşte yaktı ve çocukları bu yüzden öldü. Thetis son oğlu Akhilleus'u (Aşil) ateşe tutarken Peleus onu yakaladı. Böylece, Akhilleus'un sadece topuğu yandı.
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