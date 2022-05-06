Achilles tendonu ve mitolojide Achilles kahramanının özellikleri

AKHİLLEUS ANLATISI

Mitolojide Akhilleus, annesi tanrı, babası ölümlü bir kral olan yarı tanrı; Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olarak anlatılıyor. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul ediliyor. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri olan Achilles, Truva Savaşı'nın Grek kahramanlarının başında geliyor ve Homeros'un İlyada mitolojik eserinde ise Greklerin en büyük savaşçısı olarak başkarakter. Homeros'un MÖ 720'lerde yazmış olduğu on altı bin dizelik İlyada eserinde Achilles yer alıyor.