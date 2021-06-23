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Hindistan'dan yapılan açıklamada şimdiye kadar varyantın 40 vakada görüldüğü ve mutasyonun görüldüğü ilk vakanın 5 Nisan'da bildirildiğini ifade edildi.

İngiltere ilk 5 vakanın 26 Nisan'da görüldüğünü ve bu kişilerin Nepal ya da Türkiye'de bulunan veya transit geçen kişiler ile temas edenler arasında olduklarını açıkladı.

Şimdiye kadar ne Hindistan'da ne de İngiltere'de bu varyant nedeniyle can kaybı bildirilmedi.