DELTA PLUS MUTASYONU NEDİR?
Hindistan'da Delta Plus adı verilen koronavirüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran'da İngiltere'de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.
Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.
Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.
Hindistan'dan yapılan açıklamada şimdiye kadar varyantın 40 vakada görüldüğü ve mutasyonun görüldüğü ilk vakanın 5 Nisan'da bildirildiğini ifade edildi.
İngiltere ilk 5 vakanın 26 Nisan'da görüldüğünü ve bu kişilerin Nepal ya da Türkiye'de bulunan veya transit geçen kişiler ile temas edenler arasında olduklarını açıkladı.
Şimdiye kadar ne Hindistan'da ne de İngiltere'de bu varyant nedeniyle can kaybı bildirilmedi.
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