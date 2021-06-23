Delta varyantı uyarısı yapan Prof. Dr. Kayıhan Pala, normalleşmeyi değerlendirdi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, 1 Temmuz’da başlayacak yeni normalleşme sürecini değerlendirirken endişe verici varyantların yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Pala, Avrupa’yı etkisine alan ve diğer varyantlara göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantının Türkiye’de ne durumda olduğunu bilmediklerini belirtti.

‘AÇIK HAVADA ÇIKABİLİR’

Pala, özetle şunları kaydetti: “Şimdi bir tam açılma politikası benimsendi. Ancak eylülde okulların açılması gündemde olacak. Şimdiden okulları açabilecek ve okulların açılmasını sağlayacak uygulamaları gündeme getirmek gerekir. Açık ortamlarda, fiziksel mesafenin korunabildiği koşullarda yüksek düzeyde konuşmanın, bağırmanın söz konusu olmadığı ortamlarda aşılı insanlar maskelerini çıkarabilir. Ama kapalı ortamlarda maskeyi çıkarmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bunun için salgının kontrol altına alındığını görmemize ihtiyacımız var.”

‘1200’ÜN ALTINA DÜŞMELİ’

“Türkiye’de henüz salgın kontrol altına alınabilmiş değil” diyen Pala, şunları anlattı: “Türkiye’de günlük doğrulanmış olgu sayısı ne zaman 1200’ün altına düşerse o zaman salgını kontrol altına aldık diyebileceğiz. İngiltere, Rusya ve başka ülkelerdeki Delta varyantının gözlendiği eğilim Türkiye’ye de gelecek olursa özellikle sonbaharda yeni bir dalga ile karşı karşıya kalma olasılığımız olduğunu akıllardan çıkarmayalım, önlem almaya devam edelim.”

Pala, “Rusya’dan uçuşların serbest bırakılması sonucunda ülkemizde delta varyantı ile ilgili süreç daha da önem kazandı. Rusya’da son iki haftada olgu sayıları artış göstermektedir. Türkiye’nin yaza giriyoruz rehaveti ile davranmaması gerekir.” dedi.

