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Survivor'a geldiğimden beri birçok takımda bulundum, her bulunduğum takımda da elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Önce bireysel sonra takımımın her zaman başarılı olmasını istedim. Cemal'in takımıyla da güzel bir arkadaşlık oluşturmuştuk, orda da Cemal'le göz göze geldik konuştuk. Sercan da onu hissetmiş ama hiçbir kırgınlığım, küslüğüm ve korkum yok. Bugünkü oyunda finale kaldım, Sercan'a yenildim. İsmimin yazılması beni daha da ateşledi, herkes için hayırlısı olsun.

