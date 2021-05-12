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Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com’a girin, Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar.”
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