<p>Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital içerik platformu Exxen, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.<br></p>
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Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital içerik platformu Exxen, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

<p>Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi.&nbsp;</p>
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Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. 

<p><strong>Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:</strong></p><p>“Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com’a girin, Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar.”</p>
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Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com’a girin, Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar.”

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