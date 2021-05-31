<p>TV8'in sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.<br></p>
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TV8'in sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

<p>Acun Ilıcalı, amcasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.<br></p>
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Acun Ilıcalı, amcasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

<p>Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey" ifadelerini kullandı.<br></p>
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Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey" ifadelerini kullandı.

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