Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Süper Lig'den 3 futbolcuya göz dikti
BABEL, ZAJC VE TRAORE'YE YAKIN TAKİP
İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı.
Hull City ayrıca Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore'yle de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak. Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.
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