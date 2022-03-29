Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Süper Lig'den 3 futbolcuya göz dikti

Hull City ayrıca Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore'yle de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak. Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

