Eski takım arkadaşından Mesut Özil itirafı: Sorunu, herkesle sorunları olması
Nacho Monreal, eski takım arkadaşı Mesut Özil'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Monreal, “Mesut Özil'in sorunu, herkesle sorunları olması” ifadelerini kullandı.
Nacho Monreal, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil için flaş sözler sarf etti. Nacho Monreal, Mesut Özil'in herkesle sorunlu olduğunu söyledi.
"MESUT ÖZİL'İN SORUNU HERKESLE SORUNLARI OLMASI"
FourFourTwo'ya konuşan Monreal, eski takım arkadaşının Arsenal'de yaşadığı sorunlar hakkında, "Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile kötü ayrıldılar, onunla son birkaç maçı oynamadı, sonra Unai Emery onu geri getirmeye ve liderimiz yapmaya çalıştı. Başlangıçta ona çok güven verdi ve Mesut çok fazla maçta oynadı, ancak teknik direktör daha iyi durumda olan başka takım arkadaşları olduğunu anladı. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en iyi maaş alan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler" sözlerini dile getirdi.
"SAKATLIK NEDENİYLE ÇOK MAÇ KAÇIRDI"
Sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçırdığının da altını çizen Monreal, "Bir insan olarak herkesle arası iyiydi ama sakatlık nedeniyle çok maç kaçırdı" ifadelerini kullandı.
2013-2020 seneleri arasında İngiliz devinin formasını giyen Mesut Özil, Arsenal ile 254 maçta forma giyerken, 44 gol ve 77 asistlik performansa imza atmıştı.
FENERBAHÇE KADRO DIŞI BIRAKTI
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Mesut Özil'i flaş bir kararla kadro dışı bırakmıştı. Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan duyurduğu kararında, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri yer almıştı.
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